我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯航取消航班 乘客困機場 CEO搭私人飛機挨轟

加州聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬

法國暴動波及鄰國 馬克宏推遲訪德 2000人被捕 200警受傷

編譯彭尚興／綜合1日電
法國當局1日部署4萬5000名警力，並出動數輛輕型裝甲車因應，已有2000餘人被捕。(Getty Images)
法國當局1日部署4萬5000名警力，並出動數輛輕型裝甲車因應，已有2000餘人被捕。(Getty Images)

法國警察6月27日射殺拒絕攔檢的17歲北非阿爾及利亞和摩洛哥裔法籍青少年奈爾(Nahel)事件，引發全國性暴動，已進入第五天，毫無平息跡象；總統馬克宏原定2日出訪柏林等三座德國城市，展開法國總統近23年來，首度對德國的國事訪問。但行程已延期，馬克宏正面臨2018年「黃背心」運動以來，最嚴峻的國內危機。

1日上午在巴黎近郊城市南泰爾(Nanterre)的Ibn Badis清真寺，為奈爾舉行葬禮。儘管未對外開放，但仍有許多人出席，南泰爾當局已設置路障疏導群眾。到下午為奈爾舉行葬禮時，緬懷氣氛平靜，沒有發生意外衝突。

暴民打砸燒 輿論逐漸不滿暴力示威

據報導，法國非裔青少年奈爾上月27日因拒絕臨檢遭警員射殺，警員疑似濫權暴力，更在事後針對事發經過說謊，引發眾怒，原本抗議警察暴力執法與種族歧視的示威已經偏離正軌，還掀起連五晚的暴力示威。由於事件導火線來自非裔青少年與警察執法的爭議，因此暴動分子大多是有移民背景的年輕人。報導指出，許多都是未成年人，因受到社群媒體煽動而作亂。

許多暴民燒車砸店、打劫商家，逐漸引起輿論不滿，出現批評聲音。越來越多移民後裔以「自己人」身分轟暴民愚蠢，呼籲停止。

被射殺少年出殯 群眾高喊要正義

據法國「世界報」等媒體報導，1日稍早時，南泰爾街上湧入數以千計民眾，當奈爾的棺木從清真寺移出並送上靈車時，群眾高喊「為奈爾伸張正義！」靈車由多名騎著速克達機車的年輕人護送。南泰爾當地居民多為非洲與阿拉伯裔，信仰伊斯蘭教。

在此前幾天，抗議群眾在首都巴黎等法國各大城市街頭縱火與暴動，共有2000多人被捕、逾200名警員及憲兵受傷。暴動也蔓延到里昂、馬賽、格瑞諾布與史特拉斯堡等法國主要城市，甚至連北方鄰國比利時亦遭波及。至少100人於6月30日在比利時首都布魯塞爾被捕。瑞士與法國間的跨國公車及路面電車也因此宣布暫時停駛。

大量有關暴動的影片在網路上瘋傳，法國總統馬克宏不得不懇請社群媒體移除部分「最敏感」的影片。許多暴民燒車砸店、打劫商家，逐漸引起輿論不滿，出現批評聲音。越來越多移民後裔以「自己人」身份轟暴民愚蠢，呼籲停止。

法國一名非裔青少年遭警員射殺，引發連續五晚的暴力示威、商店洗劫與車輛縱火事件頻傳...
法國一名非裔青少年遭警員射殺，引發連續五晚的暴力示威、商店洗劫與車輛縱火事件頻傳。(Getty Images)

留在國內處理危機 馬克宏譴責作亂

美聯社報導，德國總統府1日表示：「法國總統馬克宏今天與德國總統史坦麥爾通話，告知他有關國內的情況。馬克宏總統也要求延後原定對德國的國事訪問。」法國總統府艾里賽宮另行表示，考慮到法國的情況，馬克宏表達希望在接下來幾天留在法國。

馬克宏1日在結束歐盟春季高峰會後，立即返國主持內閣危機處理會議。他譴責國內部分地區「利用一名青少年之死大肆作亂，令人無法接受」。1日晚間，當局再度部署4萬5000名警力，並表示「已準備好面對各種可能性」。

聯合國人權事務高級專員公署指出，法國應為此認真化解執法過程中「深層」的種族主義和歧視問題。

據中國大陸和香港媒體報導，一輛滿載41名中國遊客的遊覽車6月30日凌晨在馬賽遭十幾名蒙面人手持大石頭砸車，造成五、六人被砸傷，一名歹徒甚至上車行搶。該旅行團已取消巴黎行程，轉往瑞士。

馬克宏 德國 警察

上一則

推特宣布限制閱讀推文量 網站又大當機

下一則

歡慶國慶之際…政治分裂加劇 自豪身為美國人占比下滑

延伸閱讀

法國局勢持續動盪 馬克宏取消赴德國事訪問

法國局勢持續動盪 馬克宏取消赴德國事訪問
法國連3晚暴動數百人被捕 馬克宏將再開危機會議

法國連3晚暴動數百人被捕 馬克宏將再開危機會議
法17歲少年遭警射殺引暴動 至少77人被逮 馬克宏急安撫

法17歲少年遭警射殺引暴動 至少77人被逮 馬克宏急安撫
瓦格納傭兵發動兵變 馬克宏：顯示俄國陣營出現分裂

瓦格納傭兵發動兵變 馬克宏：顯示俄國陣營出現分裂

熱門新聞

一架俄國總統專機(紅色圈圈處)飛向華盛頓杜勒斯機場。(擷自flightradar 24網站)

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

2023-06-27 17:27
圖為在最高法院外的抗議者。（美聯社）

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

2023-06-29 22:34
瓦格納集團首腦普里格津在其Telegram上發布一條語音訊息，稱他已同意「終止」其部隊向俄羅斯首都挺進的行動。圖為瓦格納戰士在羅斯托夫市。（Getty Images）

瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」

2023-06-24 14:57
依照現行規定，價值在800元以下的包裹不必繳納關稅，因此來自中國的包裹大量湧進美國。(美聯社)

1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅

2023-06-25 09:26
因為旅客人數超多，加上天候因素，各航空公司出現航機調度不靈，大量延誤情況，即將來到的國慶假期的航機延誤情況可能更糟。圖為有的乘客無奈只能全家大小27日在紐約市拉瓜地亞機場，就地為床，等候班機。(美聯社)

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

2023-06-29 09:47
俄國總統普亭(左)、瓦格納集團首腦普里格津。(Getty Images)

媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

2023-06-26 12:42

超人氣

更多 >
霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔

霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔
秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天

秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天
法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸

法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸
蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘

蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘
周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材

周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材