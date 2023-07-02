法國暴動波及鄰國 馬克宏推遲訪德 2000人被捕 200警受傷

法國當局1日部署4萬5000名警力，並出動數輛輕型裝甲車因應，已有2000餘人被捕。(Getty Images)

法國警察 6月27日射殺拒絕攔檢的17歲北非阿爾及利亞和摩洛哥裔法籍青少年奈爾(Nahel)事件，引發全國性暴動，已進入第五天，毫無平息跡象；總統馬克宏 原定2日出訪柏林等三座德國 城市，展開法國總統近23年來，首度對德國的國事訪問。但行程已延期，馬克宏正面臨2018年「黃背心」運動以來，最嚴峻的國內危機。

1日上午在巴黎近郊城市南泰爾(Nanterre)的Ibn Badis清真寺，為奈爾舉行葬禮。儘管未對外開放，但仍有許多人出席，南泰爾當局已設置路障疏導群眾。到下午為奈爾舉行葬禮時，緬懷氣氛平靜，沒有發生意外衝突。

暴民打砸燒 輿論逐漸不滿暴力示威

據報導，法國非裔青少年奈爾上月27日因拒絕臨檢遭警員射殺，警員疑似濫權暴力，更在事後針對事發經過說謊，引發眾怒，原本抗議警察暴力執法與種族歧視的示威已經偏離正軌，還掀起連五晚的暴力示威。由於事件導火線來自非裔青少年與警察執法的爭議，因此暴動分子大多是有移民背景的年輕人。報導指出，許多都是未成年人，因受到社群媒體煽動而作亂。

許多暴民燒車砸店、打劫商家，逐漸引起輿論不滿，出現批評聲音。越來越多移民後裔以「自己人」身分轟暴民愚蠢，呼籲停止。

被射殺少年出殯 群眾高喊要正義

據法國「世界報」等媒體報導，1日稍早時，南泰爾街上湧入數以千計民眾，當奈爾的棺木從清真寺移出並送上靈車時，群眾高喊「為奈爾伸張正義！」靈車由多名騎著速克達機車的年輕人護送。南泰爾當地居民多為非洲與阿拉伯裔，信仰伊斯蘭教。

在此前幾天，抗議群眾在首都巴黎等法國各大城市街頭縱火與暴動，共有2000多人被捕、逾200名警員及憲兵受傷。暴動也蔓延到里昂、馬賽、格瑞諾布與史特拉斯堡等法國主要城市，甚至連北方鄰國比利時亦遭波及。至少100人於6月30日在比利時首都布魯塞爾被捕。瑞士與法國間的跨國公車及路面電車也因此宣布暫時停駛。

大量有關暴動的影片在網路上瘋傳，法國總統馬克宏不得不懇請社群媒體移除部分「最敏感」的影片。許多暴民燒車砸店、打劫商家，逐漸引起輿論不滿，出現批評聲音。越來越多移民後裔以「自己人」身份轟暴民愚蠢，呼籲停止。

法國一名非裔青少年遭警員射殺，引發連續五晚的暴力示威、商店洗劫與車輛縱火事件頻傳。(Getty Images)

留在國內處理危機 馬克宏譴責作亂

美聯社報導，德國總統府1日表示：「法國總統馬克宏今天與德國總統史坦麥爾通話，告知他有關國內的情況。馬克宏總統也要求延後原定對德國的國事訪問。」法國總統府艾里賽宮另行表示，考慮到法國的情況，馬克宏表達希望在接下來幾天留在法國。

馬克宏1日在結束歐盟春季高峰會後，立即返國主持內閣危機處理會議。他譴責國內部分地區「利用一名青少年之死大肆作亂，令人無法接受」。1日晚間，當局再度部署4萬5000名警力，並表示「已準備好面對各種可能性」。

聯合國人權事務高級專員公署指出，法國應為此認真化解執法過程中「深層」的種族主義和歧視問題。

據中國大陸和香港媒體報導，一輛滿載41名中國遊客的遊覽車6月30日凌晨在馬賽遭十幾名蒙面人手持大石頭砸車，造成五、六人被砸傷，一名歹徒甚至上車行搶。該旅行團已取消巴黎行程，轉往瑞士。