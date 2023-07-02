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馬斯克、查克柏格傳在羅馬競技場開打 賭盤開始下注

編譯廖振堯／綜合1日電
推特老闆馬斯克、臉書創辦人查克柏格放話要鐵籠格鬥，現在愈來愈像真的，有說法指出格鬥地點可能在羅馬的古鬥獸場遺址。(美聯社)
推特老闆馬斯克、臉書創辦人查克柏格放話要鐵籠格鬥，現在愈來愈像真的，有說法指出格鬥地點可能在羅馬的古鬥獸場遺址。(美聯社)

不管是不是格鬥迷，推特老闆馬斯克(Elon Musk)與Meta執行長查克柏格可能舉辦鐵籠賽已被各界津津樂道，更添話題性的消息是可能在羅馬競技場(the Colosseum)舉辦比賽。不過賽前賠率顯示，在這場對決中馬斯克處於下風。

比賽最初是安排在拉斯維加斯舉行，但由於雙方身材量級差異，恐難獲得內華達州體委會同意，但鑑於只是場表演賽依然有改動空間。

八卦媒體TMZ報導，消息來源透露義大利文化部長幾天前聯繫了查克柏格，表示有意讓他們在羅馬競技場比賽；查克柏格隨後把消息轉述給UFC總裁懷特，懷特也派人聯繫部長。馬斯克亦於30日發文「有機會在羅馬競技場比賽」。

但6月30日義大利文化部辦公室聲明稱「該部沒有出面聯繫或任何書面文件，消息看似精彩但毫無根據……如果兩人想在羅馬競技場表演，就必須保證比賽非暴力。」

羅馬競技場內已數百年未舉辦任何活動，唯一例外是2003年英國傳奇樂團「披頭四」成員保羅麥卡尼(Paul McCartney)的一場私人慈善演出，觀眾僅400名。

推特老闆馬斯克(左圖)、臉書創辦人查克柏格放話要鐵籠格鬥，現在愈來愈像真的。(G...
推特老闆馬斯克(左圖)、臉書創辦人查克柏格放話要鐵籠格鬥，現在愈來愈像真的。(Getty Images)

無論如何，場外觀眾已經蠢蠢欲動、大開賭盤，離岸賭盤網站「Offshore sportsbooks」上查克柏格賠率1.3、馬斯克賠率3.75。馬斯克不被看好的原因是已「高齡」51歲，也沒有運動習慣；反觀39歲的查克柏格近年積極投入綜合格鬥(MMA)、巴西柔術及體能訓練，也有比賽經驗且拿下一金一銀。

馬斯克唯一優勢大概只有身材，6呎1吋(約185公分)的身長比查克柏格高4吋(約10.1公分)，體重230磅(約104公斤)也重上85磅(約38.5公斤)，依MMA量級是輕重量級對羽量級，差四個級別。

馬斯克 查克柏格 義大利

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