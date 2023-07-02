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馬斯克、查克柏格「鐵籠格鬥」玩真的？UFC總裁親自籌辦

編譯廖振堯／綜合1日電
推特老闆馬斯克(右圖)、臉書創辦人查克柏格放話要鐵籠格鬥，現在愈來愈像真的。(Getty Images)
推特老闆馬斯克(右圖)、臉書創辦人查克柏格放話要鐵籠格鬥，現在愈來愈像真的。(Getty Images)

如果你認為世上最出名的兩位富豪進行鐵籠格鬥只是個吸引社群媒體流量的噱頭，那你可能錯了。推特老闆、特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)上個月隔空叫陣臉書母公司Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)，雙方似乎認真有意一較高下，連終極格鬥冠軍賽(UFC)總裁懷特(Dana White)都已居中斡旋，安排這場罕見決鬥。

紐約時報報導，馬斯克上月21日在推特提到「準備好跟查克柏格打一場鐵籠格鬥賽」。隔天，懷特便收到查克柏格的訊息，詢問馬斯克是否真的想舉辦比賽。懷特打給馬斯克確認意願後，查克柏格便在Instagram限時動態貼出截圖，並引用UFC俄籍格鬥名將「小鷹」努瑪戈梅鐸夫(Khabib Nurmagomedov)的口頭禪：「把地點發給我」。

接著懷特便親自牽頭，每晚都會分別與兩位億萬富豪交談、安排比賽，日前甚至說與兩人通話到半夜12時45分，而兩人「都想這麼做」。過去十天中，懷特、馬斯克和查克柏格在顧問幫助下進行了幕後談判，懷特和三名知情人士表示比賽大致輪廓已成型，但無法保證一定會舉行。

懷特說這將是一場表演賽，儘管他將幫助舉辦，但並非UFC官方比賽。懷特和另名熟悉談判情況的人士表示，科技業領袖們一致認為應該包含慈善內容，具體細節仍在敲定。首選比賽地點則是拉斯維加斯，但還需內華達體育委員會批准。

兩名與查克柏格關係密切的人士表示，他的朋友和顧問基本上支持比賽，但其他人則認為這會分散他的注意力，而不是充分利用他的時間；與馬斯克關係密切的人士則說雖然他討厭運動、似乎沒有定期訓練的紀律，但馬斯克什麼事都有可能去做。

馬斯克 查克柏格 推特

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