美國獲重返聯合國教科文組織 中國酸：快補繳6.19億會費

聯合國教科文組織(UNESCO)6月30日以132票贊成、10票反對，通過美國恢復會員國身分的決議。(新華社)

聯合國 教科文組織(UNESCO)6月30日通過美國恢復會員國身分的決議。雖然中國、伊朗 、敘利亞、俄羅斯等十國投下反對票，但最終美國仍獲絕對多數132贊成票重返教科文組織。

美國曾於1984年和2018年兩度退出該組織，中國外交部發言人汪文斌日前稱，美國不能把加入國際組織當作逛公園，想來就來想走就走。

美國國務卿布林肯3月向國會說明預算時表示，中國現在是教科文組織最大單一捐助國，相當具有分量，「我們甚至不在檯面上」。他還指出，教科文組織正在制定人工智慧相關規則，「我們希望能夠參與」。而後美國政府於6月初致函教科文組織，提出重新加入計畫。

聯合國教科文組織(UNESCO)6月30日以132票贊成、10票反對，通過美國恢復會員國身分的決議。(新華社)

復旦大學聯合國與國際組織研究中心主任張貴洪分析，美國將對中國競爭視為戰略重心，因不願國際組織被中國所主導，希望回到該組織以重振影響力。

北京 外國語大學聯合國與國際組織研究中心主任李又文擔心，當美國以遏制中國影響力為目標重返組織，將不利於增進國際合作和實現聯合國2030年永續發展議程。「若美國要求會員國選邊站隊，可能造成組織的不團結和分裂，削弱其影響力」。

中國常駐聯合國教科文組織代表楊進30日投票時呼籲，美方重返教科文組織後，應為促進本組織團結、增進本組織合作作出貢獻，而不是搞對立和分裂。美國過去一直是教科文組織的金主之一。2011年，教科文組織同意讓巴勒斯坦成為會員，身為以色列盟友，美國中止對教科文組織繳交會費，使其財務資金減少。

汪文斌說，若美方這次是真心誠意重新加入，就應展現遵守國際規則、尊重國際法治的誠意，切實履行作為一個負責任國家應盡的國際義務，包括盡快補繳拖欠教科文組織多年的6.19億美元會費。