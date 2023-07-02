我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬

前女友控積欠「私生女撫養費」杭特拜登和解收場

捍衛戰士國旗效應 美軍「禁止協製」向中國審查屈服的電影

編譯中心／綜合1日電
湯姆克魯斯在「捍衛戰士：獨行俠」的首集就是穿上有美國、中華民國、日本等國旗的飛行夾克。(取自IMDb)
湯姆克魯斯在「捍衛戰士：獨行俠」的首集就是穿上有美國、中華民國、日本等國旗的飛行夾克。(取自IMDb)

新聞媒體Politico報導，國防部已更新與製片公司合作規則，若電影為了能在中國發行而計畫或很可能遵守中國政府的審查要求，便禁止軍方提供這些影片任何協助。

好萊塢電影「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)去年上映時，相關問題浮上枱面。當時在電影預告片中，觀眾注意到湯姆克魯斯(Tom Cruise)飾演的主角穿的飛行員夾克上，中華民國和日本的國旗被拿掉，顯然是為了安撫中國投資方騰訊。

此舉在美國遭受批評後，加上騰訊據傳撤資，中華民國和日本的國旗才重新出現在最後版本的電影中。

共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)在美國2023財政年度國防政策法中加入相關限制條文，五角大廈也在法案通過後更新與製片公司的合作規則。克魯茲曾痛批好萊塢片商討好中國，遵守中共審查制度，還舉「捍衛戰士」等片為例。

好萊塢電影「捍衛戰士」第二集「獨行俠」片中主角身穿的飛行夾克，背上原有日本與中華...
好萊塢電影「捍衛戰士」第二集「獨行俠」片中主角身穿的飛行夾克，背上原有日本與中華民國旗幟(下)卻在中資干擾下遭到移除(上)。(取自Forum)

根據Politico取得的國防部最新文件，想要軍方協助拍攝的製片公司現在必須承諾，他們不會讓北京對影片進行更動。

根據文件中描述的新規則，「當有可論證的證據證明，影片製作計畫已經或很可能遵守中華人民共和國政府的要求，…而讓內容遭到明顯的審查修改，以促進中華人民共和國的國家利益時」，國防部「將不會提供製作協助」。

好萊塢數十年來和五角大廈保持良好的共生關係。五角大廈允許製片公司在軍事基地、海軍艦艇或其他地點拍攝，並參與製作過程；美軍則因為電影描繪軍人的正面形象而受益。製片公司和導演則從中獲得如實的拍攝場景和專業技術。

克魯茲肯定五角大廈修改規定。他說：「中國共產黨在政治宣傳和內容審查方面花費數以10億美元計，多年來好萊塢協助他們審查內容，好讓電影能在中國上映；但同時又與美國政府合作，讓同樣的電影得以製作。」

克魯茲表示，新規範「將強制製片公司只能二選一。我審慎樂觀相信，他們會做出正確的選擇、拒絕中國的勒索。」

五角大廈 克魯茲 好萊塢

上一則

中情局長：俄社會對戰爭不滿 給CIA徵召間諜的大好機會

下一則

馬斯克、查克柏格傳在羅馬競技場開打 賭盤開始下注

延伸閱讀

五角大廈更新美軍協拍電影規定 先保證不送中方審查

五角大廈更新美軍協拍電影規定 先保證不送中方審查
周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材

周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材
80歲哈里遜福特 不捨陪伴42年「瓊斯」

80歲哈里遜福特 不捨陪伴42年「瓊斯」
場邊人語／紅人強擊 勇士無計

場邊人語／紅人強擊 勇士無計

熱門新聞

一架俄國總統專機(紅色圈圈處)飛向華盛頓杜勒斯機場。(擷自flightradar 24網站)

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

2023-06-27 17:27
圖為在最高法院外的抗議者。（美聯社）

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

2023-06-29 22:34
瓦格納集團首腦普里格津在其Telegram上發布一條語音訊息，稱他已同意「終止」其部隊向俄羅斯首都挺進的行動。圖為瓦格納戰士在羅斯托夫市。（Getty Images）

瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」

2023-06-24 14:57
依照現行規定，價值在800元以下的包裹不必繳納關稅，因此來自中國的包裹大量湧進美國。(美聯社)

1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅

2023-06-25 09:26
因為旅客人數超多，加上天候因素，各航空公司出現航機調度不靈，大量延誤情況，即將來到的國慶假期的航機延誤情況可能更糟。圖為有的乘客無奈只能全家大小27日在紐約市拉瓜地亞機場，就地為床，等候班機。(美聯社)

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

2023-06-29 09:47
俄國總統普亭(左)、瓦格納集團首腦普里格津。(Getty Images)

媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

2023-06-26 12:42

超人氣

更多 >
尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬

尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬
霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔

霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔
秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天

秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天
加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人
法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸

法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸