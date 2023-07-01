中國氣球飛越美領空 五角大廈：未蒐集到情資

五角大廈經過分析後，今年2月擊落的中國氣球 並沒有蒐集情報。發言人賴德(Pat Ryder)29日在記者會指出，「現在的評估認為，氣球經過及飛越美國上空時，並沒有蒐集(情資)」。

華爾街日報當天較早前報導，美國多個情報機構分析發現，這個中國偵察氣球使用了可在網上買得的美製設備，同時安裝了中國的專業傳感器和其他設備，可以蒐集照片、視頻及其他信息傳送回中國，因此並非中方所說的民用氣球。

報導引述參與調查的官員說，這個氣球使用了現成和專門的設備，是中方在監視方面的一次創造性嘗試。

賴德的說明無疑在駁斥華爾街日報的報導，不過他也說，中國氣球未蒐集情報，「我們所做的努力也有所貢獻」，五角大廈採取的措施發揮了作用。事發之初，華府早已表示氣球不會帶來重大的情報蒐集風險。

不過，賴德沒有證實有關氣球使用美國技術的報導，但指出過去中國製造的無人機，也曾使用過可在市場上購買的現成美國產品。

中國外交部發言人毛寧在回應賴德承認中國氣球並沒有蒐集情報時重申，所謂中國間諜 氣球完全是對中國的抹黑。

中方一再強調這個氣球是一艘民用研究飛艇而非間諜氣球，因無法抗拒的原因飛離航道而飛入美國。

美軍2月4日下午在南卡州臨近海域上空擊落中國氣球，打撈後經美國多個情報部門檢測分析。拜登 政府最終將這個氣球與中國軍方的廣泛監視計畫聯繫起來，總統拜登更聲稱氣球載有間諜設施。

美方擊落氣球後使已經緊張的美中關係進一步惡化，美方譴責中方侵犯領空違反國際法，國務卿布林肯(Antony Blinken)取消原定2月到北京的訪問，延至本月才告實現，在結束訪問的記者會上，他說氣球事件已經告一段落。