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拜登任內第10度對台軍售 選在布林肯訪中後宣布

編譯中心／綜合報導
拜登上任後第十度批准對台軍售，此次是為補足CM34輪型裝甲車彈藥需求。CM34的鏈砲與美軍A-10攻擊機機砲使用同款彈藥，可對裝甲車造成巨大傷害（圖）。(美空軍檔案照)
拜登上任後第十度批准對台軍售，此次是為補足CM34輪型裝甲車彈藥需求。CM34的鏈砲與美軍A-10攻擊機機砲使用同款彈藥，可對裝甲車造成巨大傷害（圖）。(美空軍檔案照)

正值美中兩國採取微妙行動穩定雙方關係，美國政府6月29日發布最新加強台灣防衛的舉措，計畫出售總價值4.4億美元的彈藥與零件給台灣。台北國防部表示，這次美對台軍售項目，有助於建構應對中共軍事威脅，可強化防衛韌性，滿足戰演訓任務所需。

這是拜登政府第十度對台軍售，也是今年第二筆軍售案。台北總統府發言人林聿禪表示，台灣會持續展現自我防衛的決心、堅定強化全民國防戰力，守護國家安全與利益；並持續與理念相近國家合作，確保台海及印太區域的和平穩定與繁榮發展。

美方國防安全合作署指出，美國務院已批准向台駐美代表處銷售兩批軍售案，其中一件價值3億3220萬元，包括30毫米高爆燃燒曳光彈、多功能彈藥及訓練彈等，另一件價值1億零800萬元，包括輪式車輛、武器及其他相關元件的備用與維修零件。

國台辦警告美勿「愈走愈遠」

北京外交部發言人毛寧30日說，中方堅決反對美台軍事聯繫和美國對台出售武器的立場是一貫明確，美方應停止危害台海和平穩定。北京國防部29日也就美台軍事合作表態，稱解放軍有能力有信心堅決粉碎「台獨」分裂和外來干涉圖謀。國台辦表示，堅決反對美國售台武器，敦促美方恪守一中原則，「不要在錯誤和危險的道路上愈走愈遠」。

台北國防部表示，美國政府已就兩批對台軍售案，進行知會國會程序，可望在一個月後正式生效。美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供台方防衛性武器，其中「30公厘機砲彈藥」案包含高爆彈、穿甲彈及練習彈等三項彈藥，為囤儲戰備彈藥所需，以維持區域穩定基礎。

據了解，此次美方宣布的軍售，就是為了補足CM34雲豹八輪甲車服役後，對彈藥的大量需求。由於國軍使用Mk44的數量龐大，原本曾傳出將要求引進生產線在台灣製造。但從此次軍售案看來，似乎國軍仍然決定繼續向美國採購。

國民黨立委江啟臣認為，這次軍售宣示意義大，特別選在布林肯訪中後宣布軍售，如要降低美中雙邊緊張，若雙方真有達成默契，不會選擇在這時刻意對外宣布對台軍售，顯然是有做給北京看的意味。

民進黨立委羅致政說，此次軍售代表美方加速加大對台軍援力道，提供戰力庫存，用行動背書對台灣支持。

拜登上任後第十度批准對台軍售，此次是為補足CM34輪型裝甲車（圖）彈藥需求。CM...
拜登上任後第十度批准對台軍售，此次是為補足CM34輪型裝甲車（圖）彈藥需求。CM34的鏈砲與美軍A-10攻擊機機砲使用同款彈藥，可對裝甲車造成巨大傷害。(記者林澔一／攝影)

北京 國防部 國務院

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