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中國若犯台 美智庫分析：台灣難撐過90天

記者陳宥菘／綜合報導
美國智庫蘭德公司26日發布一項題為「台灣能否抵禦中國大規模軍事進攻」的報告，內容直指，台海若爆發衝突，台灣很容易在90天內被中國擊敗。圖為國軍漢光演習執行「聯合反登陸作戰」操演。(本報資料照片)
美國智庫蘭德公司26日發布一項題為「台灣能否抵禦中國大規模軍事進攻」的報告，內容直指，台海若爆發衝突，台灣很容易在90天內被中國擊敗。圖為國軍漢光演習執行「聯合反登陸作戰」操演。(本報資料照片)

美國軍事戰略智庫蘭德公司(RAND Corporation)日前發布一項題為「台灣能否抵禦中國大規模軍事進攻」的報告，內容直指，台海若爆發衝突，台灣很容易在90天內被中國擊敗。而有無強而有力的政治領導人，以及有凝聚力的社會，是堅持持久防禦的基礎。至於有無美國的軍事支持，可能是維持台灣抵抗能力的關鍵因素。

報告指出，蘭德首先制定一個用以評估「一國能否抵禦大規模軍事攻擊能力」的框架，並就其四個關鍵變項：政治領導力和社會凝聚力、軍事有效性、持久性以及盟友的軍事干預，來預測分析台海軍事衝突的可能結果。

其後，研究團隊以此框架評估台灣在90天內抵禦中國攻擊的能力，而時長之所以是90天，報告指，這是美國調集足夠部隊在東亞進行大規模戰鬥干預所需的最短時間。而經過分析，台灣在這90天內是易受擊敗的(vulnerable)。

報告補充稱，政治領導層的素質和實力，以及危機或衝突前的社會凝聚力程度是最重要的因素，因為能夠指揮公眾，並加強公眾忠誠度的「強有力的政治領導」，以及「有凝聚力的公眾」能為堅決防禦提供了最持久的基礎；而其他變量則被視為次要的。

報告指出，戰爭帶來的嚴重傷亡和經濟損失，可能會對台灣產生兩方面的影響。一開始，台灣公眾可能會與國家領導人團結在一起，抵抗入侵台灣的解放軍。然而，當時間拖長，衝突的沉重代價可能會削弱公眾對繼續戰爭的支持。

在軍事戰力部分，報告分析，雖然台灣的軍備和軍隊比中國少，但並不意味著台灣會失敗。不過，即使台灣軍隊的戰鬥力大幅提高，由於中國巨大的資源優勢，其軍事優勢很可能會繼續增強。

報告稱，由於台灣的軍事劣勢和持久性較低，要成功抵禦中國的大規模攻擊，需要美國的軍事干預，並稱一個領導良好、社會凝聚力強的台灣也許能夠在很長一段時間內進行堅決的抵抗，但是，如果沒有美國強有力的軍事干預，中國在軍事資源方面的巨大優勢可能會使其最終征服台灣。

最後報告針對美國官員處理台海局勢提出幾點建議。內容指出，美國官員應繼續幫助台灣加強軍事力量，以提高台灣軍隊的殺傷力，從而增強台灣對自身防禦的信心，並有助於威懾中國，另應持續支持台灣面對中國的訊息行動，和經濟脅迫等非戰爭策略。報告並稱，台灣需要美國的軍事干預才能抵禦重大攻擊，而美國承諾的任何軍事支持的速度、清晰度和可信度可能是維持台灣抵抗能力的關鍵因素。

此篇報告的撰寫者之一希思(Timothy R. Heath)另於「外交官雜誌」(THE DIPLOMAT)發表評論文章指出，如果台灣軍隊迅速崩潰或者衝突看來注定失敗，華盛頓和美國公眾可能會選擇不進行干預。相反，台灣堅定而頑強的防禦可能會贏得國際同情，並增加美國政府和公眾支持干預的可能性。

希思指出，總體而言，台灣的政治領導層和軍事力量越弱，美國的干預就必須越早、越有力，以最大限度地避免台灣失敗。如果沒有美國強有力的軍事干預，台灣政府將面臨無限期抵禦中國堅決全面攻擊的嚴峻挑戰。

解放軍

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