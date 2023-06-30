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「數位平台、社群媒體 像綁架犯」 澳洲媒體：政府介入 要求談判

本報系記者／台北報導
澳洲新聞集團執行總裁Michael Miller（左）昨接受本報副總編輯郭崇倫專訪，談及澳洲政府發現數位平台壟斷資訊的問題，損及民眾利益，才立法要求與媒體議價。記者潘俊宏／攝影
澳洲新聞集團執行總裁Michael Miller（左）昨接受本報副總編輯郭崇倫專訪，談及澳洲政府發現數位平台壟斷資訊的問題，損及民眾利益，才立法要求與媒體議價。記者潘俊宏／攝影

社群媒體和搜尋引擎成為民眾取得資訊的主要途徑，澳洲是全球第一個立法要求數位平台付費使用媒體新聞內容的國家，澳洲新聞集團執行總裁麥可‧米勒(Michael Miller)接受本報系專訪指出，政府發現數位平台對民眾造成資訊壟斷，基於一般人利益而立法。

米勒出席「世界新聞媒體年會」時直言，當亞馬遜、谷歌臉書等科技巨擘主宰媒體環境時，「我們甚至不知道是否有未來可言？」

米勒說，在科技革命的時代，許多新聞從業人員都罹患「數位斯德哥爾摩症候群」，數位平台與社群媒體的崛起宛如「綁架犯」，不僅長期使用未經授權的新聞報導來吸引受眾，甚至不受政府監管且難以控制。新聞媒體得想辦法從平台囚禁我們的世界中存活下來，不應該允許這些數位破壞者依然故我。

澳洲2021年通過「新聞媒體與數位平台強制議價法」，成為全球第一個立法要求谷歌、臉書等數位平台付費使用媒體新聞內容的國家。

有人分析澳洲可以成功的關鍵點是政府的立場，米勒表示，政府不會理會新聞媒體是否因為平台虧損，澳洲政府在意的是資訊內容市場是否公平競爭。

他表示，澳洲的媒體公司不僅是新聞出版商，還包括政府擁有的廣播公司，為對抗平台，曾遭谷歌或臉書威脅要撤下所有新聞內容。臉書曾有三天沒有發布任何新聞內容，包括政府訊息、醫療訊息以及地方社區訊息等，突然間，澳洲的民眾無法在臉書上獲得新聞，「此舉讓澳洲政府意識到Meta扮演的地位有多重要，而且沒有其他選擇。」

他說，媒體與平台之間一旦權力失衡，政府便會介入，要求媒體與平台進行談判，如果雙方無法達成協議，則進仲裁程序，也被稱為棒球式談判。他說，政府並不希望作為談判和抉擇的角色，而是讓各個媒體與平台達成協議。

（郭崇倫、林雨荷、許珮絨、蕭白雪、林秀姿）

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