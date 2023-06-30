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數位平台付費媒體 強制立法？ 世界新聞年會最熱門議題

本報系記者／台北報導
谷歌新聞副總裁Richard Gingras 29日在台北「世界新聞媒體年會」演講。（記者林澔一／攝影）
谷歌新聞副總裁Richard Gingras 29日在台北「世界新聞媒體年會」演講。（記者林澔一／攝影）

網路社群近年來成為民眾取得資訊主要管道，「世界新聞媒體年會」正在台北舉行，29日的議程中，數位平台與媒體議價、媒體訂閱轉型成為最熱門的議題。谷歌新聞副總裁理察·吉格拉斯(Richard Gingras)表示，強制立法可能影響新聞自由；澳洲新聞集團執行總裁麥可‧米勒(Michael Miller)則說，澳洲政府因發現平台資訊壟斷影響一般人利益，因此立法強制要求議價。

澳洲在2021年通過「新聞媒體與數位平台強制議價法」，成為全球第一個立法要求谷歌、Meta等數位平台付費使用媒體新聞內容的國家。加拿大國會日前也通過立法強制平台付費，歐洲及亞洲也有不少國家提出新聞有價、平台應付費使用內容等媒體議價法案。

吉格拉斯29日在會談上表示，對於政府、數位平台與媒體關係發表意見，也接受各國媒體提問。他認為，媒體與數位平台議價的立法，可能影響新聞自由與言論自由；網路的核心是「政府如何管理他們的社會資訊自由」，制定新聞相關政策會引起言論自由問題。

不少國家媒體提問谷歌長年壟斷搜尋、助長不實訊息流通等問題，吉格拉斯表示，谷歌目前面臨的問題是要如何表達對新聞產業的支持，又不會破壞開放的網路空間和搜尋引擎。

麥可‧米勒則表示，以澳洲為例指出，因為政府發現平台掌控資訊的流通與壟斷，才會立法要求平台與媒體議價，真正關鍵在於「為廣大的民眾發聲，民眾的聲音對民主至關重要，我們需要永續的新聞自由」。

專家也分析指出，歐洲過去對平台無償使用媒體新聞內容的作法，原本擬以著作權法反制，但現在也朝反壟斷、擬強制立法要求平台付費。

印尼KG媒體集團執行長Andy Budiman也表示，媒體太仰賴第三方平台，營收和影響力都會打折扣，因此致力於打造數位廣告，希望精準觸及使用者。

媒體議價外，如何在數位時代轉型也是討論焦點，今年獲得世界新聞年會最佳數位訂閱計畫得主、阿根廷「號角報」（Clarín）營運長Emilio Basavilbaso表示，號角報付費訂閱數能成長，包括針對特定受眾提供不同內容，還有多角化開發不同業務內容，如今數位營收已占全部營收的八成，有望繼續成長。 

來自北歐丹麥媒體集團JP/Politikens Hus執行長Ørskov表示，自家媒體Politiken從老牌報紙轉型至今是丹麥最受歡迎媒體，關鍵原因之一就是針對特定讀者及客層，把新聞內容差異化，讓大家願意訂閱，創造出更多價值。

（郭崇倫、林奐成、游昊耘、蕭白雪、程遠述）

澳洲 谷歌 印尼

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