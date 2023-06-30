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不敵平面媒體衰落 國家地理雜誌 最後一批19名撰稿人全部裁光

記者顏伶如／綜合報導
「國家地理雜誌」面臨困境，裁撤最後一批19名撰稿者。（美聯社）
「國家地理雜誌」面臨困境，裁撤最後一批19名撰稿者。（美聯社）

「國家地理雜誌」(National Geographic)曾經紀錄許多瀕臨絕種生物的悲慘命運，但雜誌本身就像報導中的物種一樣逐漸走下坡，在愈來愈難存活的生態裡苦苦掙扎。

總部位於華府的「國家地理雜誌」創立135年來，探索科學與自然世界奇聞，但28日進入另一個困難階段，最後一批19名撰稿人全數遭到裁撤。

「國家地理雜誌」的母公司為迪士尼公司(Walt Disney Co.)，19名撰稿人今年4月已收到通知，告知不久之後將被裁員。「國家地理雜誌」報導內容改為外包給特約作者，或者由編輯併稿合成。

「國家地理雜誌」編制不大的錄音部門同樣被裁撤。

根據雜誌上個月向員工發布的內部公告，為了進一步節省成本，紙版雜誌明年起將不再於美國報刊出售。

這是「國家地理雜誌」九個月以來第二度裁員，也是2015年以來經營權幾次以後的第四次裁員。去年9月，迪士尼大幅改造「國家地理雜誌」編輯部人事架構，六名主編遭到裁撤。

遭裁撤員工指出，雜誌縮減照片合約，過去許多攝影記者透過合約，在野外駐紮數月之久，才拍到某些讓「國家地理雜誌」得以聞名的經典影像。

「國家地理雜誌」撰稿人魏爾契(Craig Welch)在推特發文寫道：「我剛收到最新一期『國家地理雜誌』，裡面有我寫的最後一篇特稿，我的第16篇，也是我身為資深撰稿人的最後一篇，我這一路走來非常幸運，有機會跟非常優秀的記者合作，報導重要的、全球各地的故事，深感榮幸。」

印刷媒體衰落，數位新聞與訊息崛起，註定了「國家地理雜誌」命運。1980年代全盛時期，「國家地理雜誌」在美國有1200萬訂戶，海外訂戶數百萬，但到了2022年底，訂戶只剩180萬。

裁員 迪士尼 華府

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