美擬擴大AI晶片禁銷中國 不准降規出口

拜登政府即將宣布進一步限制美國AI有關的高科技晶片銷往中國，其中最主要的是美國輝達的A100高速演算晶片，即使輝達推出A100替代品A800晶片，也必須報備核准後才能輸中。(美聯社)

消息人士透露，拜登政府最快將在7月祭出限制中國取得人工智慧(AI )先進晶片 的措施，不允許輝達 (Nvidia)、超微半導體(Advanced Micro Devices, AMD)等AI晶片製造商在未獲許可下，銷售常規或降規AI晶片給中國客戶；輝達財務長柯蕾絲(Colette Kress)28日淡化新出口限制對輝達的影響，稱「不會造成立即的財務衝擊」。

「華爾街日報」27日引述消息人士說法報導，拜登政府擔心AI先進科技落入美國的競爭對手囊中，正考慮對AI晶片出口中國實施最新嚴格管制措施。路透報導，美方希望透過限制晶片運算的能力，減緩AI晶片流向中國的速度。

拜登政府擬禁止輝達(NVIDIA)與超微(AMD)兩家晶片廠對中國輸出高性能演算晶片。這些快速演算晶片可用於人工智慧高階電腦或軍事用途。圖為AMD在加州的總部。(美聯社)

商務部最快7月實施

知情人士透露，商務部最快7月初就能依此新規，阻止輝達和其他晶片業者在未獲准的情況下，出口商品給中國及其他有疑慮國家的客戶。

拜登政府去年10月禁止輝達和AMD將先進AI晶片銷往中國市場，如今這項措施將是完善去年10月宣布擴大出口管制措施的一環。

白宮去年頒布禁令後，輝達便調整行銷策略，依照商務部的規定，專門為中國客戶打造A800晶片，取代被廣泛運用在AI運算的先進A100晶片。消息人士表示，商務部計畫再次加強管制，連A800晶片都必須事先獲得政府核發的出口執照，才能銷往中國。

輝達淡化財務影響

對於政府可能祭出新限制，輝達財務長柯蕾絲28日在一場財務會議上表示，不會對公司造成「立即的財務衝擊」，但可能限制未來成長。

柯蕾絲說：「我們注意到報導稱商務部考慮收緊A800和H800出口中國的限制，考量全球對我們產品的強勁需求，我們不認為這類限制若實施，會對我們的業績造成直接的重大影響。」

她接著說：「長遠來看，限制資料中心產品銷中，若付諸實行，將讓美國產業永久喪失全球一大市場的競爭和領先地位，這會影響我們未來的業務和業績。」

雲端租賃 也擬限制

此外，拜登政府另考慮限制中國AI公司租賃雲端服務，因擔心中國企業藉此規避相關的先進晶片出口管制。

美國晶片業者不斷要求政府放寬限制，因此華府當局何時公布新禁令時程未明。消息人士推測，很可能會等財政部長葉倫(Janet Yellen)7月初訪中行程結束後再行公布，以避免觸怒北京。

上述討論是在OpenAI的ChatGPT等生成式AI工具興起後出現，相關工具在去年的限制實施後才蔚為風潮。

美國官員和議員逐漸從國安角度看待AI，採用AI的武器可能讓美國的對手獲得戰略優勢，AI工具也可能被用來製造化學武器或生成惡意電腦運算程式碼。

對美國政府而言，保護關鍵技術的同時，減少對美國及其盟國企業營運的影響也是巨大挑戰。國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)4月時說：「我們正用高圍牆保護小院子裡的基礎技術」。