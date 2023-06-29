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瓦格納兵變失敗 普亭展開整肅？ 俄「末日將軍」行蹤不明

編譯中心／綜合報導
去年底，蘇洛維金(左)仍擔任對烏克蘭特別軍事行動總指揮官時，在南部軍區司令部與普亭(右)合影。(路透)
去年底，蘇洛維金(左)仍擔任對烏克蘭特別軍事行動總指揮官時，在南部軍區司令部與普亭(右)合影。(路透)

據「紐約時報」報導，美國情報官員透露，發生在上周末的俄國流產兵變，有「末日將軍」稱號的俄羅斯前駐烏克蘭最高指揮官蘇洛維金(Sergei Surovikin)可能事前知情，尚不確定是否協助策畫普里格津的兵變行動，這場行動對俄羅斯總統普亭形成掌權23年來空前的威脅。

分析人士稱，56歲的蘇洛維金是一位有威望的將領，在去年烏克蘭的反攻後，他參與了戰線防禦體系的構築。今年1月，他被降為副指揮官，但是仍有影響力，在軍中也很受歡迎。

克里姆林宮發言人培斯科夫28日被問到該報導時，僅說事件過後「有許多揣測」不過，自俄羅斯發生流產兵變以來，蘇洛維金便下落不明，傳已被捕，正接受審訊。克里姆林宮恐已展開整肅行動。

華爾街日報28日報導指出，傭兵「瓦格納」集團首腦普里格津原先的計畫是生擒國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)和參謀總長格拉西莫夫(Valery Gerasimov)，但風聲提前走漏，被俄國聯邦安全局(FSB)獲知。普里格津被迫提前行動，最終導致兵變流產，普里格津逃到白俄羅斯，手下傭兵不是歸建到國防部就是解甲歸田，還有一個選擇是跟著到白俄羅斯，但可能性不高。

美國官員還表示，有跡象表明，還有一些俄羅斯將軍可能支持了普里格津武力改變國防部領導層人事的計畫。如果不是確信別的權勢人物會出手相助，普里格津是不會發起兵變的。

如果蘇洛維金參與兵變，將是普亭的烏克蘭戰爭開始以來，俄軍領導層內鬥的最新跡象，也許表明普里格津的支持者和普亭的國防部長及參謀總長之間存在更廣泛的分歧。

美方官員表示，假如普亭認定蘇洛維金只是知道普里格津的計畫，但沒有給予協助，那麼他也許會不予追究。分析人士稱，目前來看，普亭似乎傾向於把兵變歸咎於普里格津一人。

「普亭是不願意換人的。」卡內基俄羅斯歐亞中心高級研究員鮑諾夫表示「但如果特務部門放了些文件在普亭桌上，其中表明蘇洛維金的參與，那事情就不一樣了」。

儘管傳聞性質居多，美國官員樂於去推動可能動搖蘇洛維金地位的信息，他們認為他比其他指揮官更有能力，也更無情。他的下台無疑對烏克蘭有利。

蘇洛維金在上周五公布的一段影片中公開反對兵變，他敦促駐烏克蘭的俄羅斯軍隊堅守陣地，不要加入兵變：「我敦促你們停手，敵人只是在等著我們國家的內部政治局勢惡化」。

西方國家官員認為，克宮的這波整肅行動會是俄羅斯下一個新時代的「第一章」，今年已70歲的普亭為強化已遭削弱的政權之際，俄國已出現史達林風格的整肅手法。

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