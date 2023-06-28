我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場地勤遭吸進飛機引擎絞死 法醫初步判定自殺

有內鬼？美官員：俄「末日將軍」早知瓦格納首腦要兵變

共享特斯拉充電站…3大電動車廠組陣營 是福還禍？

編譯廖振堯／綜合27日電
福特及通用汽車明年起將可使用特斯拉的充電站，象徵充電規格進一步整合，特斯拉更站穩制定標準的地位。（美聯社）
福特及通用汽車明年起將可使用特斯拉的充電站，象徵充電規格進一步整合，特斯拉更站穩制定標準的地位。（美聯社）

特斯拉(Tesla)的超級充電站(Supercharger)是國內數量第一的充電樁網路，而福特(Ford)、通用(GM)汽車已接連與特斯拉達成協議，未來的電動車款將使用特斯拉的充電接頭。這無疑是特斯拉的一大勝利，但對消費者和其他車廠來說可能有削弱競爭、壟斷的疑慮。

美聯社報導，美國最暢銷的電動車廠牌前三名便是特斯拉、通用和福特。分析師表示，前三大車廠控制的電動車市場龐大，其他汽車製造商可能會跟進與特斯拉簽約，避免在競爭中處於劣勢。特斯拉的超級充電站充電速度比大多數他廠充電站更快，通常也更安全，交通要道上亦多半有設點。

如果是通用或福特電動車車主，之後可能需要購買轉接頭，目前尚不清楚售價為何；或是可以繼續使用「組合充電系統」(CCS)充電。能源部表示，配備CCS接口的公共充電站網路越來越密集，多達近5萬4000個站點、共約13萬9000個充電頭。不過，其中只有7400個充電站是直流(DC)快充。

通用和福特表示，到2025年將在新電動車款中安裝與特斯拉充電器兼容的接口，若要使用CCS充電器，需要有轉接頭或直接去同時支援兩種接頭的充電站。能源顧問公司Guidehouse Insights分析師阿布薩米德(Sam Abuelsamid)猜測到2027年，車廠在北美製造的新電動車可能不再有CCS端口。

由於其他汽車製造商可能也會轉向特斯拉充電系統，近幾年可能得買個轉接頭以備不時之需。正在開發充電網路的公司如ChargePoint、EVgo、Electrify America將感到龐大競爭壓力，他們必須確保所有的快充充電站都可以使用特斯拉插頭；或是野心更大的話，在更佳的位置設點、加強可靠性來提高競爭力。

而各大車廠對此尚無激烈回應。起亞(Kia)、日產(Nissan)和豐田(Toyota)拒絕發表評論；現代(Hyundai)汽車表示會繼續評估其充電技術，但目前無消息可宣布。Stellantis集團正在研究應對策略，大眾(Volkswagen，福斯)汽車則說會堅持使用CCS充電標準。

特斯拉 電動車 豐田

上一則

最高院裁決影響2024 共和黨難推國會「選區重畫」優勢

下一則

特斯拉漸成北美標準 「充電之戰」已勝一籌

延伸閱讀

「女股神」伍德 加碼台積電ADR

「女股神」伍德 加碼台積電ADR
鴻海轉投資美電動車廠破產 凸顯下個特斯拉難尋

鴻海轉投資美電動車廠破產 凸顯下個特斯拉難尋
特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情
「女股神」伍德再加碼台積電ADR和超微 繼續賣特斯拉

「女股神」伍德再加碼台積電ADR和超微 繼續賣特斯拉

熱門新聞

年僅21歲的劉憶佳，不幸在德國遇害。(家人提供)

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

2023-06-20 21:44
6月24日在俄羅斯佛洛尼斯市郊，俄國交通警力正管制道路，作為「反恐」行動的一部分。（路透）

反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊

2023-06-24 08:54
一架俄國總統專機(紅色圈圈處)飛向華盛頓杜勒斯機場。(擷自flightradar 24網站)

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

2023-06-27 17:27
根據網友上傳的模擬爆炸影片，泰坦號潛水器在下降過程中瞬間爆炸解體，整個過程僅約30毫秒。（取材自TikTok）

泰坦號內爆5人恐在「30毫秒」內身亡 網曝驚人模擬影片

2023-06-22 23:23
居住在沙烏地阿拉伯的英國富商哈丁。(Getty Images)

搭上失聯「鐵達尼號觀光潛艇」 5乘客身分曝光…創辦人也在內

2023-06-20 21:26
柯麥隆接受ABC專訪表示這樣的悲劇使他無法接受。（取自ABC推特）

反覆警告都不聽 名導柯麥隆：泰坦號悲劇重演 讓我想起鐵達尼

2023-06-22 17:38

超人氣

更多 >
蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛
普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉
堅果可護腦 這種更是大幫手

堅果可護腦 這種更是大幫手
特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情
傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了