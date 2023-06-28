共享特斯拉充電站…3大電動車廠組陣營 是福還禍？

福特及通用汽車明年起將可使用特斯拉的充電站，象徵充電規格進一步整合，特斯拉更站穩制定標準的地位。（美聯社）

特斯拉 (Tesla)的超級充電站(Supercharger)是國內數量第一的充電樁網路，而福特(Ford)、通用(GM)汽車已接連與特斯拉達成協議，未來的電動車 款將使用特斯拉的充電接頭。這無疑是特斯拉的一大勝利，但對消費者和其他車廠來說可能有削弱競爭、壟斷的疑慮。

美聯社報導，美國最暢銷的電動車廠牌前三名便是特斯拉、通用和福特。分析師表示，前三大車廠控制的電動車市場龐大，其他汽車製造商可能會跟進與特斯拉簽約，避免在競爭中處於劣勢。特斯拉的超級充電站充電速度比大多數他廠充電站更快，通常也更安全，交通要道上亦多半有設點。

如果是通用或福特電動車車主，之後可能需要購買轉接頭，目前尚不清楚售價為何；或是可以繼續使用「組合充電系統」(CCS)充電。能源部表示，配備CCS接口的公共充電站網路越來越密集，多達近5萬4000個站點、共約13萬9000個充電頭。不過，其中只有7400個充電站是直流(DC)快充。

通用和福特表示，到2025年將在新電動車款中安裝與特斯拉充電器兼容的接口，若要使用CCS充電器，需要有轉接頭或直接去同時支援兩種接頭的充電站。能源顧問公司Guidehouse Insights分析師阿布薩米德(Sam Abuelsamid)猜測到2027年，車廠在北美製造的新電動車可能不再有CCS端口。

由於其他汽車製造商可能也會轉向特斯拉充電系統，近幾年可能得買個轉接頭以備不時之需。正在開發充電網路的公司如ChargePoint、EVgo、Electrify America將感到龐大競爭壓力，他們必須確保所有的快充充電站都可以使用特斯拉插頭；或是野心更大的話，在更佳的位置設點、加強可靠性來提高競爭力。

而各大車廠對此尚無激烈回應。起亞(Kia)、日產(Nissan)和豐田 (Toyota)拒絕發表評論；現代(Hyundai)汽車表示會繼續評估其充電技術，但目前無消息可宣布。Stellantis集團正在研究應對策略，大眾(Volkswagen，福斯)汽車則說會堅持使用CCS充電標準。