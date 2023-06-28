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電動車新創公司LMC電動車聲請破產 告鴻海惡意違約、詐欺

記者鍾張涵、編譯劉忠勇／綜合報導
美國電動車新創公司Lordstown Motors26日聲請破產保護，同時向鴻海集團提出控訴。鴻海回應，對不實評論保留法律權益，也將暫緩後續的善意協商行動。（路透）
美國電動車新創公司Lordstown Motors26日聲請破產保護，同時向鴻海集團提出控訴。鴻海回應，對不實評論保留法律權益，也將暫緩後續的善意協商行動。（路透）

台灣的鴻海集團入主美國電動車新創公司洛茲敦汽車公司(Lordstown Motors，LMC)後，風波不斷；LMC繼5月與鴻海撕破臉、互控違約後，LMC 26日因未能解決和鴻海在履行投資承諾方面的爭議，在德拉瓦州聲請破產保護，並徵求買主，同時也向鴻海及集團旗下附屬公司提出訴訟，並在訴訟文件中表示因鴻海詐欺、不誠信、一再違反合約(Fraud, Bad Faith and Repeated Contractual Breaches)，對Lordstown造成了不可挽回的傷害。

鴻海回應，這段時間一直持正面態度與洛茲敦汽車進行建設性協商，協助其解決因營運所造成的財務困境，鴻海原希望繼續進行相關討論，盼達成各方利益關係人皆能滿意的解決方案，而不是採取毫無根據的法律行動，但截至目前雙方尚未達成共識。對於LMC宣布提告，以及對外聲明中關於鴻海的不實評論、惡意攻擊的言論，公司將保留法律權益，鴻海也將暫緩後續的善意協商行動。

鴻海近年積極跨足電動車產業，創辦人郭台銘也曾親自宣傳自家電動車。鴻海去年入主位於俄亥俄州的LMC，作為電動車代工生產的重要基地，被視為量產電動車的重要一步，吸引產業界及投資界的重視。

鴻海董事長劉揚偉日前接受英國國家廣播公司(BBC)專訪時說，隨著美中關係交惡，鴻海設法「去風險化」，正重新布局部分供應鏈，並大舉押注電動車(EV)，希望未來數年能拿下5%全球電動車市占率。沒想到劉揚偉的外媒專訪播出不到兩周，就傳出LMC聲請破產並提告鴻海的消息。

美國媒體報導，LMC指出，鴻海的行為對公司及其未來前景造成重大損害，且由於鴻海造成這些重大且無法挽回的損害，Lordstown已在破產法院根據美國破產法第11章，開始進行重組。

鴻海去年與LMC完成代工生產製造協議及合資開發協議，取得位於美國俄亥俄州LMC現有生產設備和代工廠。LMC總裁海陶爾(Edward Hightower)認為，工廠當時的預購價格反映了鴻海合約保證的預期收益，即鴻海將以各種方式支持Endurance皮卡車，鴻海也因此具備了開發電動車生態系的優勢。

但海陶爾如今提起訴訟指出鴻海無意履行承諾，特別是針對新車平台開發，「正如所述，鴻海只是利用其與該公司的各種合約安排作為工具，惡意破壞Lordstown業務，同時利用合作夥伴關係獲得資源、促進自己的商業利益」。

LMC當時以2.3億美元將工廠賣給鴻海，並換得另外1億美元的投資款項，但從今年3月7日起，LMC股價連53個交易日低於1美元，鴻海認定違反投資協議內容，宣布終止雙方的投資協議。

LMC 5月初發表公開信，警告可能被迫聲請破產，原因是與鴻海達成的1.7億美元投資協議存在不確定性。

鴻海 電動車 投資

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