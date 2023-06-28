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昔日夥伴今開戰 考驗鴻海電動車造車夢

聯合報系記者鍾張涵
圖為電動車新創公司Lordstown Motors與台灣鴻海集團的合作生產的電動皮卡車Endurance。(路透)
圖為電動車新創公司Lordstown Motors與台灣鴻海集團的合作生產的電動皮卡車Endurance。(路透)

鴻海集團積極自智慧型手機代工市場轉型，但在全球供應鏈與歐美新創中的社會形象正面臨考驗。據路透報導，美國電動車Lordstown向法院提交兩份文件，一份是破產聲請書、另一份是訴狀，兩份文件正引發一場可能愈演愈烈的國際商務糾紛，恐讓鴻海、Lordstown和其他汽車製造商進軍電動車的雄心和合作夥伴關係，受到更嚴密的審查。

路透指出，Lordstown的破產並非美國SPAC上市熱潮中，電動車新創公司中的第一家，但Lordstown是該類別中備受矚目的一員，原因除了地理位置，還包括它積極挑戰美國底特律傳統汽車製造商高利潤皮卡車業務的核心。隨著電動車浪潮興起，資本市場對Lordstown的估值也從該公司創業至上市一路走升。

但路透認為，Lordstown為滿足早期投資者的高度期待，2021年至今負面消息未歇，包括公司創辦人Stephen Burns和財務長Julio Rodriguez相繼離職，公司也曾承認誇大電動卡車的預訂量，上周Stephen Burns甚至出售Lordstown全部股份，導致公司股價接連重挫。

鴻海提前止血，拒絕持續合作與投資，意在停損。鴻海上月發出聲明指出，Lordstown被美國那斯達克交易所通知股價長期無法維持在一美元以上，此事已違反雙方的投資協議內容。美系外資也在上月發布的報告認為Lordstown對鴻海影響有限，其占鴻海長期投資不到1%，對營收的影響低於1%，可持續關注鴻海電動車(EV)進度。

雖然Lordstown形象每況愈下，但Lordstown打泥巴戰提訟控鴻海詐欺，指稱鴻海背棄履行對Lordstown的商務和財務承諾是不誠信行為，讓雙方恐對簿公堂，終究無可避免導致鴻海的全球電動車合作夥伴關係與形象也出現陰霾。

以鴻海公司財報和願景論之，鴻海集團確實態度積極、多元布局，集團董事長劉揚偉更心懷電動車造車大夢，積極走訪歐美國家並接受訪問，暢談鴻海的技術競爭力，但要重新在歐美電動車新創與傳統汽車廠中重塑信心、打造正面形象，鴻海與Lordstown的訴訟與善後，考驗才要開始。

鴻海 電動車 投資

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