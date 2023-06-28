特斯拉漸成北美標準 「充電之戰」已勝一籌

福特和通用汽車明年起將可使用特斯拉的充電樁，象徵充電規格進一步整合，特斯拉更站穩制定標準的地位。（美聯社）)

紐約時報分析，特斯拉 (Tesla)可能已經贏得充電之戰，繼福特(Ford)之後，通用(GM)也與特斯拉達成共用充電樁的協議。

通用執行長瑪莉‧巴拉(Mary Barra)與特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk)是商業勁敵，但兩人本月在推特(Twitter)上討論移除電動車 最大障礙，即充電樁不夠時，談吐氣氛又像老友。

巴拉已同意，跟隨福特的腳步，採用特斯拉研發的充電設備；這項協議將讓通用和福特的電車車主，可透過轉接頭使用特斯拉部分的快速充電樁。

巴拉表示，與特斯拉團隊合作「很棒」；馬斯克則說，「榮幸」與巴拉合作。

調查顯示，擔心找不到充電樁是許多人對於購買電車卻步的主因。

一片歡樂之下，可能是艱難的合作算計；通用、福特及其他充電器業與設備供應商同意與特斯拉合作，畢竟他們亟需特斯拉的協助。

這樣一來，除了能在美國賣出比其他車廠更多的電動車之外，特斯拉營運著全美最大的快充網絡。

攜手特斯拉對其他汽車展業的風險高，特斯拉的充電系統近期逐漸被稱作「北美充電標準」，這並非多數公司合作的產物，但其他技術標準向來是多數企業合作的結果。

為飛機、車輛制定技術標準的工程師組織「國際汽車工程師協會」(SAE International)27日表示，已與特斯拉達成協議，將制定一套充電樁轉接頭的標準，這將允許其他車廠與充電器業者利用這項技術；不過，監督該系統的軟體和充電設備等細項不明，另有競爭對手懷疑，特斯拉願意放棄多少控制權。

福特、通用和特斯拉以外的大多數製造商一直在生產採用歐洲標準「組合充電系統」(CCS)插頭的汽車，目前由美國最大充電網Electrify America和EVgo等公司運營的充電網路提供CCS插頭。

特斯拉的插頭更輕且容易操作，但只適用特斯拉汽車。

根據特斯拉與福特、通用達成的協議，特斯拉明年初將提供轉接頭，讓福特與通用的電車能夠接上特斯拉在美國的1萬2000個快充樁。時至2025年，福特和通用計畫生產無須轉接頭，就能使用特斯拉充電樁的車型。