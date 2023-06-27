「文件在這邊」川普自稱持密件 CNN曝新錄音檔

前總統川普。(路透)

有線電視新聞網(CNN)晚間黃金時段節目「安德森庫柏360」(Anderson Cooper 360)26日獨家播出前總統川普 2021年在新澤西州貝明斯特(Bedminster)渡假村會議當中發言的一段錄音檔。川普談到持有五角大廈的機密檔案，內容則為是否對伊朗 發動攻擊的評估。這些機密檔案當時並未被解密。

川普涉嫌擅自持有機密文件而遭特別檢察官史密斯(Jack Smith)起訴，川普在錄音檔當中的最新曝光談話，就是調查人員掌握的重要證據。

川普在錄音檔當中的談話，以「高度機密」(highly confidential)描述持有的文件，並向在場人士展示檔案。這段錄音檔的談話內容，與川普上周接受福斯新聞主播拜爾(Bret Baier)訪問時的說詞不同。川普當時說，並沒有持有任何機密檔案。

在這段兩分鐘的錄音檔裡，川普說：「文件在這邊。」

錄音檔對話顯示，川普提到文件屬於機密檔案後，便跟助理們拿前民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)的電郵事件開玩笑。

一名幕僚說：「喜萊莉會把文件統統列印出來，她的私人電郵。」川普則回應說：「不，她會把文件送交韋納(Anthony Weiner，爆出性醜聞去職的前紐約民主黨籍眾議員)，在場人士則傳出笑聲。

川普接受拜爾訪問時說，並未持有機密檔案，有的只是關於伊朗與其他議題的文件。他說，沒有機密檔案可以用來解密，只有新聞報導、雜誌及其他文章。

川普遭控卸任後將機密檔案從白宮 帶到佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)私人俱樂部「海湖莊園」(Mar-a-Lago)住所，因此遭到危害國家安全等37項聯邦重罪起訴。川普本月稍早對37項罪名全數辯稱無罪。

前任白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)為了出版個人回憶錄，派出工作人員採訪川普。這段錄音檔就是工作人員2021年7月採訪川普時錄下。檢察官起訴書中寫道，川普對一名作者、一名發行人、兩名助理展示美國計畫攻打伊朗的機密檔案。