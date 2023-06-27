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拜登推425億寬頻基建 拚2030前「家家能高速上網」

編譯潘勛／綜合26日電
拚連任，拜登總統26日在白宮宣布撥款給多州積極興建網路設備，務使家家上網，網速超快。(美聯社)
拚連任，拜登總統26日在白宮宣布撥款給多州積極興建網路設備，務使家家上網，網速超快。(美聯社)

白宮26日宣布，按2021年生效的基建法所設「寬頻鋪設公平可得」(Broadband Equity, Access and Deployment, BEAD)專項425億元經費，明年初開始撥給上網服務不足的各州，其中德州取得33億元最多；官員們表示推動基建，目標在讓每個國人2030年以前，都能由高速、平價網路服務連結起來。

華爾街日報(WSJ)報導，總斥資1兆元的基建法要求聯邦機構使用新而更精確的地圖，找出現仍沒有高速上網服務的地區，再撥發款項。各州及屬地幾個月來一直在角逐自己應得的份額。

德州取得33億元占居榜首；人口最多的加州也取得19億元；BEAD專項也把大筆款項，撥往比如阿拉斯加、蒙大拿及西維吉尼亞等人口較不集中的地方。

白宮官員表示，構思已成、即可動工的專案，最快2024年中旬就能取得資金；這項開支計畫可以維繫製造業及營造業的高薪就業機會，例如北卡羅來納州希科里(Hickory)市等地的光纜都已擴產。

拜登政府日前也已宣布提供9億3000萬元的補貼金，盼讓阿拉斯加偏遠地區、德州鄉下等數十個地方能連通網際網路，消除那些地區直到現在還難以上網的落差。

美聯社報導，這批稱為「中間哩程」(Middle Mile)的補貼由商務部主持，旨在建造大型網路，讓寬頻服務商提供服務，供訂戶連上網。白宮基建協調官員蘭德里(Mitch Landrieu)表示，中間哩程的網絡好比役馬，可攜帶數量龐大的數據走過很長距離；它們連結較大網絡及最後的終端里程，由部落土地到還沒服務的鄉下、偏遠地區，接通關鍵設施如醫院、學校、圖書館及大企業。

這些補貼金提供給州政府機構、部落政府及電話電力公司，用在跨界地區，旨在催生出35州及波多黎各能新鋪設1萬2000哩的光纖。

最大一筆補貼約8900萬元，將提供給阿拉斯加本地的電訊公司，希望在該州偏遠區塊，造出大型光纖網路，當地據估55%民眾基本上網管道都沒有。

白宮 德州 北卡羅來納州

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