川普拉攏福音派 自比「反墮胎」十字軍鬥士

前總統川普24日在華盛頓演講，稱推翻保障墮胎權益重大判例「羅訴韋德案」是他的功勞。（Getty Images）

前總統川普 24日晚間在首都舉行的福音派活動人士聚會上，將「結束墮胎 權」歸功於他的不懈努力，且自比為「正義的十字軍鬥士」；但即便大力拉攏保守派宗教選民，川普依然沒具體說明若再次當選白宮，將祭出哪些墮胎限制；反觀前副總統潘斯(Mike Pence)呼籲支持禁止在懷孕15周內墮胎的全國性禁令。

紐約時報報導，川普24日在保守派宗教團體「信仰與自由聯盟」(Faith & Freedom Coalition)在華盛頓舉行的晚會上演講，稱推翻保障墮胎權益重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的三名法官都由他任命，這項裁決也讓保守派在墮胎權鬥爭中發揮了影響力。

川普表示，從來沒有總統像他一樣為基督徒奮鬥，「我做到了，沒有人認為這是可能的……，我們就是十字軍的正義戰士，阻止縱火犯、無神論者、全球主義者和馬克思主義者。」他補充，他的每項起訴都是英勇的勳章，「我為了你們而被起訴。」

這是川普第八次出現在該團體前，希望能鞏固支持。福音派選民2016年幫助川普在南卡羅來納州和其他關鍵州連續贏得初選，奠定黨內提名、當選總統之路。川普雖然離婚兩次、婚外情緋聞、90年代支持墮胎權，並非保守派的模範人物，但福音派選民仍支持他的移民和貿易政策以及反墮胎權法官等承諾。

然而川普一直不願支持全國性禁令，建議將限制措施留給各州自決。他甚至認為推動墮胎限制是共和黨 人的政治責任。在演講中，川普依然沒有明確答案，只說「相信各州正取得最大進展」、「聯邦政府在保護胎兒仍然發揮至關重要的作用」。川普支持三種允許墮胎的例外情況，即強暴、亂倫或孕婦因妊娠面臨生命危險。

潘斯23日則呼籲共和黨所有2024年總統競選團隊承諾，支持全國性15周墮胎禁令，這比川普先前支持的禁令更為極端。潘斯24日稍早在林肯紀念堂前的羅訴韋德案推翻周年集會上，敦促反墮胎活動人士繼續努力，在州級實施進一步墮胎程序限制。「拯救嬰兒，我們就能拯救美國。」