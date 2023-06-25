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最高法院推翻羅訴韋德案周年 中南部州掀墮胎權翻盤潮

編譯廖振堯／綜合24日電
堪薩斯州在公投時，推出絕對禁止墮胎權的議案，結果遭選民否決。(Getty Images)
堪薩斯州在公投時，推出絕對禁止墮胎權的議案，結果遭選民否決。(Getty Images)

聯邦最高法院去年6月推翻攸關保護墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe vs. Wade)，把墮胎權交由各州自決，中西部及南部各州多半反對墮胎。但墮胎問題影響正轉移到政治領域，連一些最紅的州都顯示某種程度上支持墮胎權，共和黨恐在此討不了好。

華爾街日報報導，擁護或反對墮胎的雙方團體都估計大約一半的州將禁止絕大部分墮胎行為，但如今只有14個州禁止墮胎，中南部州都出現翻盤跡象。

首先是堪薩斯州去年8月刪除墮胎權的修正案遭選民反對，接著密西根州、肯塔基州等政治較多元化的五個州也在公投中取得墮胎權。威斯康辛州今年春天選出支持墮胎權的法官，使自由派在該州高等法院獲得罕見的多數席位。

南卡羅來納州高等法院也停止懷孕六周墮胎禁令，裁決其侵犯州憲法。佛羅里達州高等法院正在考慮該州禁止懷孕15周後墮胎的禁令是否合法，而州議會最近已通過新禁令，禁止懷孕六周後墮胎。

最高法院推翻合法墮胎權案一年後，許多州的女性因無合法管道墮胎，被迫自行服食墮胎藥...
最高法院推翻合法墮胎權案一年後，許多州的女性因無合法管道墮胎，被迫自行服食墮胎藥物。(路透)

民調顯示，墮胎是激發民主黨選民的首要問題，共和黨或獨立選民的郊區婦女亦有所關注。研究機構PerryUndem去年12月的一項民調中，民主黨選民有75%表示更可能投給支持墮胎權的候選人；共和黨選民卻不到一半表態會投票給反墮胎候選人。蓋洛普(Gallup)本月民調則顯示支持在妊娠早期可以墮胎的比率升至69%的歷史新高。大多數美國民眾仍反對懷孕後期墮胎。

在路易斯安納州的皮特曼(Kathaleen Pittman)經營一家墮胎診所十多年，卻因州政府禁止墮胎手術而關閉，當時診所名單上還有500名婦女。皮特曼不想退休或搬到一個支持墮胎的州，她反而希望紅州能擴大墮胎權，「我認為共和黨這次做得太過分了。」

這凸顯出在墮胎權爭議的州，診所面臨不確定性。在診所墮胎的人數減少，更多人遊走法律灰色地帶，自行線上訂購墮胎藥。即使是在診所進行手術的女性，通常也因為等待時間長、費用等因素，到懷孕後期才墮胎。

墮胎 共和黨 民調

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