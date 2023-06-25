懷俄明州禁用墮胎藥美服培酮 生效前法官叫停

懷州提頓郡第九地方法院法官歐文斯叫停墮胎藥禁令。(美聯社)

懷俄明州 今年3月成為全美第一個禁止使用墮胎 藥「美服培酮」(Mifepristone)的州，原定在7月1日正式生效，但在要求擁有墮胎權的組織及倡權人士反對及提出訴訟下，懷州提頓郡(Teton County)的法官23日阻止這個禁令，因此到目前為止，懷州墮胎仍然合法。

在最高法院去年推翻「羅訴韋德案」(Roe Vs Wade)保障墮胎權的裁定後，反墮胎組織在全國各地展開一系列活動，爭取全面禁止墮胎。

懷州共和黨籍州參議員薩拉查(Tim Salazar)也提出「生命是人權法案」(Life is a Human Right Act)禁止墮胎，在36名議員支持下獲通過，開處方、分發、銷售或使用任何藥物墮胎都是非法的，有關法例定於7月1日正式生效。

不過提頓郡第九地方法院法官歐文斯(Melissa Owens)在訴訟裡，叫停禁止墮胎藥的命令。她指出，州政府的做法，實質上是根據這個法例為婦女作決定，而不是讓婦女自己做出醫療保健選擇，而懷州大多數人均認為應讓婦女自己做決定。

歐文斯叫停禁止使用墮胎藥「美服培酮」的命令，等於墮胎仍然合法，因為透過藥物人工流產，是懷州的最常見做法。

根據懷州衛生部門的最新報告，2021年懷州所有98例墮胎都是通過藥物墮胎。2019年至2021年懷州200多起墮胎裡，只有3起未經證實是藥物墮胎。

不僅懷州如此，透過藥物作為人工流產也是美國的首選墮胎方法，其中「美服培酮」十多年前獲聯邦食品暨藥物管理局 (FDA)批准使用，可經合法管道取得這款藥物。

今年 4 月，聯邦最高法院駁回下級法院限制獲得「美服培酮」的決定，裁定該藥物應繼續在全國範圍內使用。

在聆訊期間，懷州特別助理檢察長傑德(Jay Jerde)要求歐文斯讓禁令生效，指出試圖推翻該禁令的做法不恰當，但仍然無阻歐文斯的裁決。