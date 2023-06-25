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全面禁墮胎？僅限15周？反墮胎人士鬧分歧

編譯徐薏茹／綜合24日電
部分反墮胎人士主張禁止妊娠15周墮胎，另一部分則堅持推動全面禁令。圖為墮胎藥物。(美聯社)
部分反墮胎人士主張禁止妊娠15周墮胎，另一部分則堅持推動全面禁令。圖為墮胎藥物。(美聯社)

保障墮胎權判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)被推翻一年後，反墮胎人士聯合起來敦促國會在全國限制墮胎，但仍無法就禁止妊娠15周墮胎或完全禁止達成共識。

部分共和黨人主張維持妊娠15周內墮胎合法，但有些限制與例外，他們表示大部分選民都支持這一立場，若實施更嚴苛的限制可能使他們失去選票。

其他人則堅持推動全面禁令，主張承認子宮內的生命是不可妥協的公民權議題。

維吉尼亞州聯邦眾議員古德(Bob Good)正在起草全面禁令的立法。去年共同發起「受孕生命法案」(Life at Conception Act)並簽署院會請願書的共和黨眾議員總計約有180票支持全面禁令。

而即使最溫和的墮胎限制法案在共和黨掌控的眾院通過，也難以在民主黨掌控的參院及總統的否決權中倖存下來，但反墮胎活動人士表示，在「羅訴韋德案」被推翻的一年後，他們如何推動進展對於此運動的未來至關重要。

南卡羅來納州共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)在近日的集會上對保守派「家庭研究委員會」(Family Research Council)表態，指出墮胎議題不僅侷限於各州，他去年提出立法，將聯邦最低標準訂為15周妊娠，強暴、亂倫、危及母親生命及身體健康的情況例外。

前副總統潘斯(Mike Pence)、紐約州聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)均表示支持15周妊娠限制。前總統川普高級顧問康威(Kellyanne Conway)也支持15周限制，稱這與民調結果一致。

保守派團體「蘇珊安東尼之美國擁護生命權」(Susan B. Anthony Pro-Life America)日前公布的民調結果顯示，77%選民贊同15周的墮胎「至少有一些限制」，允許強暴或亂倫的例外。

墮胎 共和黨 眾議員

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