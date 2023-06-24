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政治新聞網站爆料：紐約市也外送無證客 最遠到中國

編譯俞仲慈／綜合23日電
一名無證移民(中)被美國遣返，回到瓜地馬拉。(Getty Images)
一名無證移民(中)被美國遣返，回到瓜地馬拉。(Getty Images)

政治新聞網站POLITICO在23日報導，2022年4月至2023年4月間，紐約市府花費5萬元公帑，將114戶無證移民家庭安置到國內其他都市，甚至遠至南美洲和中國；此一安置措施可能加深朝野移民政策的對立局勢，也將影響2024民主黨的全國選情。

POLITICO指出，去年9月間，紐約市長亞當斯(Eric Adams)譴責德州共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)和佛羅里達州共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)將無證移民遣送他處安置的做法，其實是共和黨人的政治噱頭。據了解，艾伯特當時將9700名無證移民遣送紐約市，德桑提斯則將約85名無證移民遣送麻薩諸塞州和加州。

不過POLITICO獨家踢爆，亞當斯其實也依樣畫葫蘆，自去年4月至今年4月，已將28戶無證家庭遣送至佛州、14戶家庭遣送到德州；還有6戶家庭被遣送北卡羅來納州和一戶被遣送華府，地點涵蓋全國27個州64個城市；甚至紐約市府還自掏腰包將無證移民遣送海外安置，包括4戶前往哥倫比亞、2戶前往秘魯以及各有一戶前往中國、厄瓜多和委內瑞拉。

紐約市長發言人凱特·斯瑪特(Kate Smart)表示，該市移民遣送政策主張人道，和德州當局做法截然不同，並發表公開聲明強調：「我們不會強迫人們離開，我們不會建議或推薦地點，我們不會提出任何錯誤的選擇，我們幫助那些想要和親人或社區，重新建立連結的無證移民。」

根據紐約市府官員透露，自去年春天以來，有超過7萬8700名無證移民湧入紐約市，其中4萬8700人已經妥善安置，而且為了收容更多無證移民，市長亞當斯新設174個緊急避難所和收容中心，預估至明年夏天，該市需耗資至少43億元來處理移民危機，成為亞當斯施政一大難題。

今年2月間，亞當斯接受福斯(Fox)新聞專訪時表示：「有些人想去加拿大，有些人想去溫暖的州，當他們在追求夢想時，我們就站在他們身邊。」

不過外界認為，身為民主黨人的亞當斯表裡不一的移民遣送措施，不但直接挑戰拜登總統的移民政策，甚至可能衝擊明年聯邦眾議員選舉，恐對民主黨選情帶來不利影響。

移民家庭 紐約市 亞當斯

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