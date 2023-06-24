學者指艙身、艙室設計缺失 泰坦號悲劇早注定？

專家懷疑，深海潛水器泰坦號的設計有缺失，才造成這次事故。(路透)

海岸防衛隊22日宣布「海洋之門」(OceanGate)的泰坦號潛水器已被擠碎、船上五人全部罹難，這起致命內爆也引發外界疑問：這艘潛水器的非傳統設計、加上設計者拒絕接受獨立的行業標準檢查，是否注定讓泰坦號遇劫？

美聯社報導，海洋之門網站上宣傳泰坦號使用碳纖維結構、鈦製封蓋，因此比其他潛水器更輕、移動效率更高，法庭文件中則號稱潛水深度可達4公里(2.4哩)。海洋之門更吹捧其圓柱形艙身的設計，認為這比大多數潛水器鈦製球形艙更寬敞舒適。

羅德島大學(University of Rhode Island)海洋學研究所教授羅曼(Chris Roman)卻說，球形艙才是完美的形狀，水壓能夠均勻分散。

英國普利茅斯大學(University of Plymouth)機械與海洋工程副教授葛漢瓊斯(Jasper Graham-Jones)表示，延長潛水器艙室的設計，會增加中段壓力負荷，導致材料疲勞、分層剝離(delamination)。

此外，葛漢瓊斯也說雖然複合碳材料非常堅韌耐用，但負載過大或設計不良導致應力集中時，壽命依然有限，且複合材料失效的方式與其他材料略有不同。他也指出，泰坦號5吋厚(12.7公分)的艙壁在之前約20次的潛水過程中反覆受壓，每次行程都會產生微小的裂縫，一開始可能難以察覺，但不用多久就會變得無法控制並快速增加。

除了設計問題，海洋之門也不願接受獨立機構評等，其海運部主任洛克瑞吉(David Lochridge)曾要求更嚴格的安全測試，卻在2018年被開除；該公司甚至在2019年的一篇文章中批評「第三方認證流程既耗時又扼殺創新」。

海洋技術協會(Marine Technology Society)主席科南(Will Kohnen)也曾向海洋之門表達擔憂，包括泰坦號尺寸、材料、原型沒有經過第三方檢查。科南23日表示，沒有認證流程，他們可能會忽略掉一些細節。他在2018年便已致信該公司，警告其測試方式可能會導致輕重不一的負面結果，給從業人員帶來嚴重後果。