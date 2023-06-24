我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供應短缺 加州房屋險、車險難買

瓦格納首腦稱已占領俄軍基地 要防長談判 否則攻莫斯科

學者指艙身、艙室設計缺失 泰坦號悲劇早注定？

編譯廖振堯／綜合23日電
專家懷疑，深海潛水器泰坦號的設計有缺失，才造成這次事故。(路透)
專家懷疑，深海潛水器泰坦號的設計有缺失，才造成這次事故。(路透)

海岸防衛隊22日宣布「海洋之門」(OceanGate)的泰坦號潛水器已被擠碎、船上五人全部罹難，這起致命內爆也引發外界疑問：這艘潛水器的非傳統設計、加上設計者拒絕接受獨立的行業標準檢查，是否注定讓泰坦號遇劫？

美聯社報導，海洋之門網站上宣傳泰坦號使用碳纖維結構、鈦製封蓋，因此比其他潛水器更輕、移動效率更高，法庭文件中則號稱潛水深度可達4公里(2.4哩)。海洋之門更吹捧其圓柱形艙身的設計，認為這比大多數潛水器鈦製球形艙更寬敞舒適。

羅德島大學(University of Rhode Island)海洋學研究所教授羅曼(Chris Roman)卻說，球形艙才是完美的形狀，水壓能夠均勻分散。

英國普利茅斯大學(University of Plymouth)機械與海洋工程副教授葛漢瓊斯(Jasper Graham-Jones)表示，延長潛水器艙室的設計，會增加中段壓力負荷，導致材料疲勞、分層剝離(delamination)。

此外，葛漢瓊斯也說雖然複合碳材料非常堅韌耐用，但負載過大或設計不良導致應力集中時，壽命依然有限，且複合材料失效的方式與其他材料略有不同。他也指出，泰坦號5吋厚(12.7公分)的艙壁在之前約20次的潛水過程中反覆受壓，每次行程都會產生微小的裂縫，一開始可能難以察覺，但不用多久就會變得無法控制並快速增加。

除了設計問題，海洋之門也不願接受獨立機構評等，其海運部主任洛克瑞吉(David Lochridge)曾要求更嚴格的安全測試，卻在2018年被開除；該公司甚至在2019年的一篇文章中批評「第三方認證流程既耗時又扼殺創新」。

海洋技術協會(Marine Technology Society)主席科南(Will Kohnen)也曾向海洋之門表達擔憂，包括泰坦號尺寸、材料、原型沒有經過第三方檢查。科南23日表示，沒有認證流程，他們可能會忽略掉一些細節。他在2018年便已致信該公司，警告其測試方式可能會導致輕重不一的負面結果，給從業人員帶來嚴重後果。

上一則

拜登移民遣返計畫 大法官壓倒性票數相挺

下一則

拜登簽行政令 保護女性避孕權

延伸閱讀

泰坦號承受水壓等同艾菲爾鐵塔重量 5人可能瞬間死亡

泰坦號承受水壓等同艾菲爾鐵塔重量 5人可能瞬間死亡
泰坦號失事／遇難執行長曾引麥帥名言 承認「打破一些規則」造潛水器

泰坦號失事／遇難執行長曾引麥帥名言 承認「打破一些規則」造潛水器
泰坦號疑劇烈內爆 深海發現殘骸 5人全罹難

泰坦號疑劇烈內爆 深海發現殘骸 5人全罹難
泰坦號失聯不久後 海軍高機密聲學系統疑曾偵測內爆聲

泰坦號失聯不久後 海軍高機密聲學系統疑曾偵測內爆聲

熱門新聞

劉伊娃（Eva Liu，音譯，圖左）和張凱西（Kelsey Chang，音譯，圖右）被惡男推下深谷。劉伊娃因重傷送醫不治，張凱西則因斷樹絆住緩衝，奇蹟般地只受瘀傷和裂傷等輕傷。（圖分別取自linkedIn、美聯社、臉書）

二華女遊歐慘遇惡男 被拋深谷一死一傷

2023-06-17 02:30
年僅21歲的劉憶佳，不幸在德國遇害。(家人提供)

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

2023-06-20 21:44
根據網友上傳的模擬爆炸影片，泰坦號潛水器在下降過程中瞬間爆炸解體，整個過程僅約30毫秒。（取材自TikTok）

泰坦號內爆5人恐在「30毫秒」內身亡 網曝驚人模擬影片

2023-06-22 23:23
居住在沙烏地阿拉伯的英國富商哈丁。(Getty Images)

搭上失聯「鐵達尼號觀光潛艇」 5乘客身分曝光…創辦人也在內

2023-06-20 21:26
柯麥隆接受ABC專訪表示這樣的悲劇使他無法接受。（取自ABC推特）

反覆警告都不聽 名導柯麥隆：泰坦號悲劇重演 讓我想起鐵達尼

2023-06-22 17:38
不幸在泰坦號上罹難的達吾父子，19歲兒子Suleman（左）其實並不想上船，只是為了陪父親完成心願，為此同遭悲劇。（路透）

原不想登泰坦號 巴基斯坦富豪兒為討好父同行 雙雙送命

2023-06-22 21:58

超人氣

更多 >
紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治
專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？
飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為

飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為
奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？

奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？
國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷