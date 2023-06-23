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新移民帶動 亞裔人口增最快

編譯盧炯燊／綜合22日電
因有新移民加入，亞裔人口增長最快，白人則微增。（美聯社）
因有新移民加入，亞裔人口增長最快，白人則微增。（美聯社）

聯邦人口普查局(U.S. Census Bureau)22日公布的人口估算數據顯示，由於大量新移民的到來，使美國人口持續增長，亞裔是增長最快的族裔群體，白人的數字也有輕微增加；此外出生率超過死亡率，也讓西裔、非裔、原住民及和夏威夷人口也有增長。

人口普查局公布2022年的估算，截至去年年中全國人口3.332億人，較對上一年微增了0.4%。

美國去年有2.6億人被界定為白人，輕微增長超過38.8萬人，漲幅為0.1%；但值得注意的是，白人人口增加主要是新移民所致，若然沒有新移民，白人反會減少8.5萬人。自2020年4月新冠疫情以來，白人增加了39.1萬人，都是由移民推動的。

新移民也使亞裔人口大幅增長，去年亞裔人口增加57.7萬人，移民占了三分之二，漲幅2.4%，是所有種族或族裔群體中增幅最大的，全國有2460萬名亞裔。

至於西裔人口則有6330萬人，增加超過100萬人，比前一年增加1.7%，是所有族裔裡人口數字增加得最多，而且並非由於新移民的原因，當中三分之二是出生率超過死亡率。

另外非裔人口增加43.6萬人達到5000萬，漲幅0.9%，近三分之二是自然增長所致。印第安人及阿拉斯加原住民人口為720萬，增加超過9.3萬人，即1.3%。此外，全國有超過170萬夏威夷原住民和其他太平洋島民，增加1.2%。

聖路易國際研究所(International Institute of St. Louis)主要協助新移民適應美國生活，所長兼首席執行官奧本森 (Arrey Obenson) 指出，新移民及難民為美國帶來所需的人才、文化及技術。

移民 亞裔 原住民

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