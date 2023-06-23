5月中位房價 創10餘年最大跌幅

5月全美房屋售價中間值下跌3.1%，創2011年12月以來最大跨年跌幅。圖為馬州一處房產標示已出售。（歐新社）

全國房地產 商協會(National Association of Realtors)22日公布， 5月全美房屋售價中間值下跌3.1%，創2011年12月以來最大跨年跌幅，成屋銷售卻僅較4月微幅增加0.2%。待售屋存量幾近歷史新低，導致人們買房裹足不前。

經季節因素調整後，與4月相較，5月全美成屋銷售增至430萬單位，據FactSet報導，實際銷售量略高於經濟學家預期；與去年5月相較，大幅減少20.4%，已連續十個月跨年衰退至少20%，美國西部及東北部衰退超過25%最嚴重。

房價 方面，全美5月成屋售價中間值較去年同期下跌至39萬6100元，創2011年12月以來最大跨年跌幅，當時房地產市場歷經2000年代中期泡沫後正在好轉。

數據再次證明，房價歷經十餘年走高之後反轉下跌，想要買房的人卻因待售屋存量偏低而打退堂鼓。

全國房地產商協會首席經濟學家雲恩(Lawrence Yun)說，截至5月底，待售屋存量108萬單位，較4月增加3.8%，但較一年前減少6.1%；依目前銷售速度推估，5月底存量相當於3個月，比今年4月及去年5月好轉，但最佳平衡存量是5、6個月。

待售屋存量短缺在許多地區引發買主之間競購，可負擔得起的房子競爭最激烈，5月交易的房子中有三分之一賣價高於掛牌價格。

5月掛牌銷售的房子通常18天便賣掉，74%待售將近一個月。

在房貸成本高及可負擔房子競購激烈下，許多首次購屋者望之卻步。首次購屋者5月占28%， 僅低於4月的29%。

房屋銷售減緩趨勢始於一年多前，當時因聯準會升息而平均30年房貸利率 開始攀升。根據房地美(Freddie Mac) ，目前30年房貸平均利率仍是兩年前的兩倍多，本周連續第三周下跌、跌至6.67%，一年前平均5.81%。

房貸利率居高不下阻退人們買房，也讓原本鎖定低利率的屋主惜售，導致待售屋存量低。

Realtor.com首席經濟學家黑爾(Danielle Hale)說，今年房地產市場仍充滿挑戰，預計房屋銷售約420萬單位，較去年減少16%，創2012年以來新低，預計房價將下跌0.6%、房貸利率年底將降至將近6%。