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薪資購買力 2年來首見上升

編譯周芳苑／綜合22日電
全美工人5月「薪資購買力」兩年多來首見反轉攀升。（Getty Images）
全美工人5月「薪資購買力」兩年多來首見反轉攀升。（Getty Images）

在通貨膨脹從疫情高峰一路趨緩下，全美工人5月薪資購買力(buying power) 兩年多來首見反轉攀升，此番好景如果持續，經濟前景將露曙光。

根據勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)22日公布的數據，全美5月平均「實質」時薪較去年同期增加0.2%，是2021年3月以來首見跨年正成長。實質薪資增加代表一般工人生活水準提升。

職業網站Glassdoor首席經濟學家特拉薩斯(Aaron Terrazas)說，先前全美工人薪資購買力連續25個月比前一年同期衰退，衰退期創紀錄。

疫情平靜後重新開放，企業人力需求飆至歷史新高，2021年工資開始飆漲，以數十年來最大幅度調薪爭搶人才，有些工人薪資增加足以抵消通貨膨脹壓力。

不過對一般人來說，薪資漲幅不足以抵消通膨壓力，食品、租金漲幅更甚薪資增幅。

消費者物價指數2022年6月飆至9.1%、創40年新高，之後以年率4%下降。

薪資增幅也減緩，但比通膨紓緩速度慢，綜合之下，5月薪資實質購買力較去年同期高。

其他經濟指標也報佳音；聯邦經濟分析局(U.S. Bureau of Economic Analysis)數據顯示，2022年6月以來，全美實質可支配個人收入總量及個人平均值都連續十個月增長；穆迪分析公司(Moody's Analytics)首席經濟學者贊迪(Mark Zandi)說，該數據所涵蓋的利息收入、租金收入和股息等都好轉，人們比較不需要動用儲蓄或借款。

紐約聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of New York)指出，3月底前全美積欠信用卡債將近1兆元，額度創新高，卡債利率也創新高，超過20%。

疫情期間人們有超額儲蓄，贊迪說，2021年9月儲蓄幾近2兆5000億美元，今年4月大減至1兆4000億美元。

薪資購買力反轉回升激勵人心，贊迪說，避免經濟衰退的關鍵是消費者持續穩定支出，消費者是經濟衰退的防火牆。

疫情 儲蓄 租金

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