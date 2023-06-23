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兩科技天王要「籠鬥」 馬斯克老媽看不下去：給我停戰

馬斯克、查克柏格長年積怨深 被批幼稚

編譯陳韻涵／綜合22日電
推特老闆馬斯克（左）上推特回復一條訊息，稱自己跟查克柏格（右）「準備好打上一場鐵籠格鬥賽」。查克柏格隨後貼出了馬斯克推文的截圖，寫下「把地點發給我」。（照片翻攝：Twitter / Insider Paper）
推特老闆馬斯克（左）上推特回復一條訊息，稱自己跟查克柏格（右）「準備好打上一場鐵籠格鬥賽」。查克柏格隨後貼出了馬斯克推文的截圖，寫下「把地點發給我」。（照片翻攝：Twitter / Insider Paper）

消費者新聞與商業頻道(CNBC)分析，推特(Twitter)老闆馬斯克(Elon Musk)與臉書(Facebook)共同創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)多年來謾罵互譏對方事業，積怨深厚，兩人叫陣要「鐵籠格鬥」並不令人意外，但也被抨擊「很幼稚」。

投資銀行Wedbush Securities分析師艾夫斯(Dan Ives)說：「這是真正的仇恨、積年累月的抱怨，肯定會愈來愈惡劣，只能在鐵籠裡解決。我認為，我們已經進入生活與生存的模糊區域，現在是解決爭議的新時代了。」

兩位億萬富豪若果真如馬斯克提議般，在拉斯維加斯八角籠(Vegas Octagon)格鬥，將是兩人多年敵對的高潮。

彭博億萬富豪指數顯示，馬斯克與查克柏格兩人身家淨值超過3350億元，兩人互譏多年，詆毀對方事業。

今年初，馬斯克推文寫道「Instagram讓人憂鬱」，2018年「劍橋分析」(Cambridge Analytica)事件後，他刪除特斯拉(Tesla)與SpaceX的臉書專頁，並稱臉書「無聊」。

馬斯克當時推文說：「我個人從來不用臉書，就是不喜歡，令人毛骨悚然，抱歉。」

51歲的馬斯克也對臉書母公司Meta旗下的通訊軟體WhatsApp有意見，今年5月推文稱該無法信任WhatsApp。

39歲的查克柏格也曾公開批評馬斯克，SpaceX於2016年發射失敗後，查克柏格落井下石，寫道「遺憾得知SpaceX試射失敗弄壞我們的衛星，該衛星原本可讓其他大陸的所有人和企業家互聯」。

在人工智慧(AI)的領域，查克柏格也不認同馬斯克覺得AI有潛在危險，稱馬斯克對AI的「末日審判情況」悲觀且不負責任；馬斯克曾表示，AI將成為「魔鬼終結者」追殺人類。

對於兩人最新的八角龍格鬥，價值聯盟(The Value Alliance)執行長愛蓮娜·布洛斯漢姆(Eleanor Bloxham)表示，「這很獨特，但就兩位執行長的成熟度而言，很幼稚。」

馬斯克 臉書 查克柏格

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