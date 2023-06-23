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兩科技天王要「籠鬥」 馬斯克老媽看不下去：給我停戰

馬斯克叫戰查克柏格「鐵籠格鬥」 老母看不下去喊停

編譯中心／綜合22日電
馬斯克(右)和查克柏格隔空叫戰，將進行「鐵籠格鬥賽」，在網路上轟動。（美聯社）
馬斯克(右)和查克柏格隔空叫戰，將進行「鐵籠格鬥賽」，在網路上轟動。（美聯社）

全球最知名的兩位科技億萬富豪馬斯克查克柏格同意一決高下，進行「鐵籠格鬥大賽」(cage match)，雙方隔空叫戰在網路上引發轟動。馬斯克老媽隨後也加入戰局，自稱會取消這場比賽。

馬斯克老媽隨後也加入戰局，自稱會取消這場比賽。（取自推特）
馬斯克老媽隨後也加入戰局，自稱會取消這場比賽。（取自推特）

英國廣播公司(BBC)報導，馬斯克(Elon Musk)在推特(Twitter)發文表示，他準備好在「鐵籠賽」與查克柏格(Mark Zuckerberg)較量。

臉書(Facebook)和Instagram母公司Meta的老闆查克柏格即上傳一張馬斯克推文截圖，上面一行字寫著「給我地點(Send Me Location)」。馬斯克也回應查克柏格：「維加斯八角籠(Vegas Octagon)。」

Meta發言人在記者詢問兩人是否對陣一事時表示：「此事不言自明。」

八角籠有八個邊，是終極格鬥冠軍賽(Ultimate Fighting Championship, UFC)賽事場地，UFC總部位於內華達州的拉斯維加斯。鐵籠賽則因UFC等綜合格鬥賽而受到歡迎。

八角籠有八個邊，是終極格鬥冠軍賽賽事場地。（取自維基共享）
八角籠有八個邊，是終極格鬥冠軍賽賽事場地。（取自維基共享）

本月底滿52歲的馬斯克還推文說：「我有個動作不錯，我稱之為海象，只是躺在對手身上，什麼事都不做。」

他也推文說：「我幾乎從不健身，除了接小孩，把他們拋到空中。」

馬斯克在推特發文表示要與查克柏格在「鐵籠賽」較量。（Getty Images）
馬斯克在推特發文表示要與查克柏格在「鐵籠賽」較量。（Getty Images）

39歲的查克柏格受過綜合格鬥(MMA)訓練，最近還奪得柔術錦標賽的獎牌。

傳Meta將推出推特對手

兩大科技天王嚷嚷可能開打鐵籠賽，源於國際區塊鏈顧問公司(International Blockchain Consulting)創辦人暨執行長諾法(Mario Nawfal)推文說：「Meta將推出『推特對手』，名為THREADS。」

臉書母公司據報正在開發一種以文字為主的獨立社群應用軟體，可能會成為推特的勁敵。

馬斯克回應諾法推文說：「我相信地球別無選擇，等不及完全處於查克柏格的控制下。」另一名網友開玩笑說：「最好小心點，@elonmusk，我聽說他現在有練柔術。」結果釣到馬斯克親回：「如果他願意，我準備在鐵籠賽會會他(大笑)。」

查克柏格據說擁有巴西柔術白帶，在卡馬里奧(Dave Camarillo)的游擊隊柔術道館(Guerilla Jiu Jitsu academy)訓練。卡馬里奧是柔道和柔術黑帶，曾經訓練出好幾位UFC冠軍。

查克柏格受過綜合格鬥訓練，最近還奪得柔術錦標賽的獎牌。（取自Meta）
查克柏格受過綜合格鬥訓練，最近還奪得柔術錦標賽的獎牌。（取自Meta）

兩大科技天王隔空叫戰在網路瘋傳，引發社群媒體激辯誰將勝出，甚至模仿格鬥比賽海報做成迷因哏圖幫忙宣傳。

馬斯克 查克柏格 推特

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