搭泰坦號前先簽生死狀 他曝搭乘經驗：斷訊2小時、電池故障

美國海軍在搜救失聯潛水器「泰坦號」行動的第二天偵測到「敲擊聲」，目前仍持續，但來源與地點不明。圖為「泰坦號」內部操作。(美聯社)

海底探險公司「海洋之門」旅遊公司(OceanGate Expeditions)潛水器「泰坦號」(Titan)失聯事件引發全球關注，不少曾參與過的人紛紛出面分享經歷，形容潛水器「像石頭般下沉兩個半小時」，行前須簽免責文件，還有人因為電池斷電驚魂，行程被迫提前中斷。

迪士尼 公司熱門卡通影集「辛普森家庭」(The Simpsons)製作人兼編劇里斯(Mike Reiss)在2022年暑假搭乘泰坦號去探索「鐵達尼號」殘骸，表示所有乘客行前都必須簽免責文件，而且文件首頁就連續三次提到「死亡」(death)一字。

里斯回憶，在這趟十小時旅程中多數乘客都很鎮定但也很興奮；旅程中潛水器上備有三明治和水，但多數乘客都因為很興奮而不吃東西，所以船上簡陋的廁所也從沒使用過。

儘管就外界所知，泰坦號是個長約22呎，乘客只能光腳席地而坐，且根本無法站立的圓筒，但里斯表示整個旅程「相當舒適」，他在安靜且燈光昏暗的下降過程中睡著了，形容感覺「像石頭般下沉兩個半小時」。

里斯回憶，泰坦號是被水底洋流帶著前往鐵達尼號，且在過程中羅盤還出現奇怪的反應，團隊當時只知道，偏離原訂航線 約500碼；最後，在泰坦號海底三小時行程只剩20分鐘時，終於抵達了殘骸處，讓里斯能透過狹小的窗口，快速一窺這艘聞名於世的沉船。

墨西哥 演員艾倫·埃斯特拉達 (Alan Estrada)也曾在2022年7月參加過鐵達尼號探索之旅；他在泰坦號失蹤後上網分享經歷指出，在下降過程中，曾通訊中斷長達兩小時，且在他們終於克服通訊問題，抵達海底後，電池卻突然開始流失電力，讓原定四小時的海底行程被迫提前叫停。

埃斯特拉達表示：「出於安全考量，這是完全可以理解的，當最後一塊電池電量只剩40%時，為了安全，我們必須返回水面。」

埃斯特拉達指出，所有參與行程的人都很清楚行程的風險；「因為這是艘實驗性的潛水器，什麼事都有可能發生。我們都清楚，很可能會發生威脅性命的事，」他解釋，「如果天況不佳，就可能無法成行」。