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農業部批准人造雞肉上市 加州2公司獲准

記者張聲肇／綜合報導
農業部21日核准「人工製造」雞肉上市，先向特定餐廳行銷，再逐漸普及到家庭食用。圖為Eat Just公司的人造雞肉。(美聯社)
農業部21日核准「人工製造」雞肉上市，先向特定餐廳行銷，再逐漸普及到家庭食用。圖為Eat Just公司的人造雞肉。(美聯社)

細胞培養，不在動物身體上成長的「人工製造」雞肉，21日終於獲得農業部核准上市，先向特定餐廳行銷，再逐漸普及到家庭食用；美國也成為繼新加坡之後，第二個核准「人造」雞肉品供人食用的國家。

發展人造肉的科學家和企業家，著眼於肉品需求日漸擴大，而人工製造「真肉」較不傷害地球環境與資源，認真發展這項「生物科技」。

農業部核准的兩家人造雞肉公司是都在加州的食品科技公司「吃正」(Eat Just)的子公司「好肉」(Good Meat)和「正面食品」(Upside Foods)公司。這兩家企業是人造肉品界的翹楚，農業部說它們生產的雞肉等「安全可食」。

「吃正」食品執行長特垂克(Josh Tetrick)說，農業部宣布核准好肉和正面食品公司的人造肉上市，「對我們公司，這一行業和食物系統」都是大事。

反飢餓運動名廚安德烈(José Andrés)打算在他在華府經營的餐廳，向顧客推薦「好肉」公司的第一批人造肉。

農業部食品安全檢驗處發言人說，農業部經過嚴格的檢驗，也評估過業者的食物安全體系，才核准上市。

人造肉品公司通用的辦法是，把家禽或家畜的細胞放到不鏽鋼造的「生物反應器」內，由專家將營養素和氧氣「餵」「灌」到細胞裡面，等細胞繁衍壯大後，製造成各類肉品。

支持者認為，這個方法可以減少全球對豢養動物宰殺取肉的依賴，因為傳統飼養法要有大片土地，耗費大量水源，還會釋放溫室氣體，「很不環保。」

可是，人工培養肉品也需耗費大量能源，連贊成的人都認為，有必要使用可循環能源，才能降低對環境的衝擊。

人造肉無論從科學或經濟觀點，效能仍無法和傳統肉品和海鮮的生產比。「植物肉」業經過一陣騷動，最近已顯沉寂。

農業部21日核准「人工製造」雞肉上市，先向特定餐廳行銷，再逐漸普及到家庭食用。圖...
農業部21日核准「人工製造」雞肉上市，先向特定餐廳行銷，再逐漸普及到家庭食用。圖為加州一位廚師烹煮人造雞肉。(美聯社)

農業部 新加坡 加州

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