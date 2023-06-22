FTC告亞馬遜誘騙用戶訂付費會員 「暗黑模式」難取消

聯邦貿易委員會(FTC)21日控告亞馬遜(Amazon)，指該公司用「操縱、脅迫或欺騙」手法誘騙數百萬消費者加入Prime會員，並設法阻撓退出會員。圖為亞馬遜為Prime會員運送包裹的卡車。(Getty Images)

聯邦貿易委員會(FTC)21日控告亞馬遜 (Amazon)，指該公司非法誘導消費者註冊Prime會員服務，之後設法阻撓取消會員，這是FTC主席莉娜·汗 (Lina Khan)對該公司所採取的最激進行動。

在華盛頓西區聯邦地方法院提出的這項指控稱，亞馬遜在網站上藉由「操縱、脅迫或欺騙」手法誘騙數百萬消費者加入Prime會員，通稱為「暗黑模式」(dark patterns)，消費者欲退出會員，亞馬遜刻意讓整個過程錯綜複雜。

莉娜·汗聲明說，亞馬遜未經用戶同意下誘騙他們不斷延續會員資格，讓人氣憤又花錢。

亞馬遜Prime會員已超過2億，會員年費139元，可享快速送貨、觀看其內部工作室的電影 及電視劇、在全食(Whole Foods)連鎖超市購物享有折扣。

莉娜·汗曾表示，大型科技業者對電子商務有極大影響力，需要監管機構更積極主動監督，她說到做到，2021年接任FTC主席以來對亞馬遜多所批評、加大對該公司審查力道，這次更第一次將亞馬遜告上法庭。

Prime會員制2005年推出，已成亞馬遜的營運要項，年費由最初79元一路調漲，2022年年費上調至139元。

FTC指出，亞馬遜故意在顧客結帳時設關卡，如果不註冊為會員便會遇到困難，顧客日後如果想取消會員，亞馬遜會讓人很難找到相關頁面，就算找到取消頁面，亞馬遜又會在畫面上提供各種誘人廣告，企圖讓顧客改變心意。

FTC請求法庭阻止亞馬遜繼續採取這些手法並強迫支付罰金。

莉娜·汗上任前，FTC控告亞馬遜已有先例，曾對Alexa家庭助理設備非法收集兒童數據提出指控， 亞馬遜5月同意支付2500萬元和解。

莉娜·汗就讀耶魯大學 法學院期間， 2017年在校園刊物發表「亞馬遜反壟斷悖論」的論文，聲名大噪，提到反壟斷法的現代解釋應擴大針對亞馬遜等科技公司，顛覆數十年來的反壟斷學說。