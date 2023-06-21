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布林肯北京行後 美國再籲中國恢復軍事對話

編譯中心／綜合20日電
中國國防部長李尚福(左一)在本月稍早出席新加坡「香格里拉對話」時，曾與美國國防部長奧斯汀(右一)握手寒暄，但中國拒絕美方有關兩人在新加坡會談的邀請。(美聯社)
中國國防部長李尚福(左一)在本月稍早出席新加坡「香格里拉對話」時，曾與美國國防部長奧斯汀(右一)握手寒暄，但中國拒絕美方有關兩人在新加坡會談的邀請。(美聯社)

在國務卿布林肯(Antony Blinken)日前訪問北京時，要求重啟雙方軍事溝通管道遭拒後，美國20日再次敦促中國恢復軍事對話。

路透報導，在20日一場關於布林肯北京行的簡報會上，白宮國安會中國與台灣事務資深主任柏蘭(Sarah Beran)告訴記者，為減少全球兩大強權的摩擦，建立軍事溝通管道不可或缺。

柏蘭說：「這是我們管理競爭和危機溝通、確保不會誤傳或誤解彼此意圖的極重要方式。我們仍有意願和能力進行各層級會談，並呼籲中國方面適當回應。」

布林肯是2018年以來第一位訪問中國的美國國務卿，他在北京期間，兩國同意緩和彼此的競爭來避免衝突，但會談並無突破。

布林肯在接受MSNBC訪問時表示，他多次向東道主提及軍事對話，也會繼續推動下去；中國則稱美國的制裁是軍事對話的障礙。

中國國防部長李尚福因為向俄羅斯主要武器出口商「羅斯波隆出口公司」(Rosoboronexport)採購戰機與裝備，自2018年起被美國制裁。

美中沒有開放的溝通管道讓各國緊張不安。北京不願參與跟華府的例行性軍事對談，令中國鄰邦擔憂。

美國國務院亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)當天在同一場簡報會上表示，只有雙方共同付出努力，才有可能成功並負責任地管理美中關係。康達表示，聲稱所有雙邊問題都是單方造成的「完全沒反映出現實」。

布林肯此行是拜登總統就任後很重要的一場美中交流，但雙方對台灣、貿易(包括美國對中國晶片業的行動)、人權、俄烏戰爭等多項議題的立場似乎根深蒂固。

此行最具體的成果就是雙方承諾更多外交互動，未來幾個月內會有更多美國高層級官員到訪，可能包括財政部長葉倫(Janet Yellen)、商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)。

李尚福與國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)本月稍早出席新加坡「香格里拉對話」，但中國拒絕美方有關兩人在新加坡會談的邀請。

布林肯 北京 新加坡

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