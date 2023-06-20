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39%：45% 拉斯穆森大選民調 拜登落後川普

編譯尤寶琪／綜合19日電
拜登總統(右圖)與前總統川普(左圖)仍是2024年總統大選的最可能的參選者。(Getty Images)
拜登總統(右圖)與前總統川普(左圖)仍是2024年總統大選的最可能的參選者。(Getty Images)

拜登2024年總統大選競選之路前途坎坷，19日公布的民調顯示，拜登支持率落後前總統川普；另有民調顯示，佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)較川普更有力與拜登對陣，而獨立選民則是支持潘斯與拜登對壘。

根據19日出爐的拉斯穆森民調(Rasmussen Reports)，45%受訪者在總統大選中較可能會投給川普，39%支持拜登，12%的人希望有其他選擇。這個結果和哈佛大學美國政治研究中心(Harvard CAPS)與市調諮詢公司哈里斯(The Harris Poll)上周在川普遭起訴後所做的民調相仿，顯示川普支持率以45%領先拜登的39%。

昆尼別克大學(Quinnipiac University)上周民調則顯示，拜登以48%的支持率，小幅領先川普的44%支持率，不過這四個百分點優勢可算在民調誤差範圍內，意義不大。

「美國人在政治上仍存有50/50的分歧，但100%的人都對國家走向、經濟和領導人感到不滿，」哈佛和哈里斯調查主任潘恩(Mark Penn)指出，「儘管有債務上限協議和股市復甦，拜登支持率不見改善，而川普的支持率在遭史無前例的聯邦起訴後，也絲毫沒有動搖。」

每日郵報民調：拜登小勝 德桑提斯比川普強

另外，根據每日郵報(DailyMail)與民調公司JL Partners 19日公布的民調，若總統大選在明天就舉行，拜登無論對手是誰，都能擊敗共和黨挑戰者，但民主黨選民在對上川普的選戰中似乎更有動力，拜登若對上德桑提斯，則將以44%比43%的得票率險勝；若對上川普，則會以46%比44%的得票率勝出。

川普在共和黨初選中支持率遙遙領先其他參選者，民調顯示，川普支持率比位居第二的德桑提斯多了30個百分點。

其他參選人的支持者擔憂，川普能輕鬆獲得提名，但他遭起訴的問題和過於極端的態度，會嚇跑普通選民，讓拜登以些微領先的結果，保住白宮大位。

不過，2024年總統大選還有17個月才登場，影響結果變數還很多，尤其是拜登在獨立選民中支持率並不高。在獨立選民之中，拜登以5%的優勢領先川普，但其他共和黨參選人的表現更佳，其中又以潘斯表現最佳，以獲得38%的獨立選民支持率，領先拜登的32%。

拜登 川普 民調

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