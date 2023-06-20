族譜研究：大法官傑克森祖先為黑奴 丈夫祖先是蓄奴主

最高院傑克森大法官(右)先祖是來自千里達的黑奴，她的先生傑克森醫師(左)的先祖則是殖民時代的白人蓄奴主。圖為大法官提名人傑克森與先生，2022年3月出席參院大法官提名聽證。(Getty Images)

族譜專家研究發現，最高院大法官 凱坦吉‧布朗‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)的祖先200年前從千里達搭帆船抵達南卡州查爾斯頓後，立刻就以奴隸身分被分派到農場；她的先生派垂克‧傑克森(Patrick Jackson)的前十世祖先在麻州 普利茅斯從從五月花號下船後，馬上分到好幾畝地，也有房子，成為蓄奴階級。

華盛頓郵報在六月節當天報導說，大法官夫婦的祖先當年分別抵達美國東岸後的命運，完全根據種族決定，經過好幾代的族譜學家研究，兩人的家族史都和美國的蓄奴制度，有千絲萬縷的牽扯，簡而言之：「他的祖先蓄奴，她的祖先是黑奴」。

波士頓新英格蘭 歷史族譜學會資深族譜學家柴爾德(Christopher C. Child)說，愈來愈多背景不同的家庭結為姻親，雙方祖先的經驗將轉變為比100年前更多元的面貌，「這是時間久了就會發生的事。」

拜登總統2022年2月提名克坦吉‧布朗‧傑克森之後，柴爾德等族譜學者馬上挖掘她家族的歷史，並和華盛頓郵報分享成果。

最高院傑克森大法官。(路透)

傑克森夫婦在哈佛大學歷史課堂上認識，兩人的祖先身分地位之差別，可能是這對可在大學殿堂認識結婚的「現代美國人」，難以想像。

如今她「貴」為美國最有權力的九名大法官之一，祖先卻是抵美後，世世代代為奴，被迫在農場無盡勞動的「黑奴」；她先生是華府腸胃手術醫生，祖先包括英國國王愛德華一世、五月花號抵美殖民階級，美國憲法草案簽署人。

傑克森法官2017年演講時說，「從許多方面看，我們是很不可能的一對。可是偏偏我們走到了一起。」

傑克森醫師的家族顯赫得很：遠房叔公是美國第15任總統梅爾維爾(Herman Melville)，六名族人擔任過麻州州長，他曾祖父的曾祖父布魯克斯(Peter Chardon Brook)過世時，是新英格蘭首富，致富主要靠經營商船保險，運載奴役的船也是生意對象。

凱坦吉‧傑克森大法官在邁阿密的家人歡迎派垂克到訪時，對這位白人的家族歷史毫無概念，也沒興趣探詢；她叔叔若斯(Calvin Ross)說，「兩人相愛就夠了，你又不能重寫歷史。歷史就是歷史。」