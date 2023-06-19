溫室效應、污染減少…熱浪暖海洋 海面溫度飆破紀錄

聖嬰現象使得太平洋美墨邊界附近的鳥類體死亡。（美聯社）

全球海洋「熱浪」來襲，6月海面溫度遠高於紀錄水準，許多人質疑海面溫度上升是否代表人類造成的全球暖化使氣候變化超過臨界點。幸運的是，氣候科學家說答案可能是否定的，僅是各種自然因素和人為因素交互作用所造成的不幸巧合。

國會山莊報(The Hill)報導，暖海水出現在太平洋和大西洋，北大西洋過去兩周溫度急劇上升。今年而言有很多成因，但主因是熱帶太平洋上正從反聖嬰(La Niña)轉變為聖嬰現象(El Niño)的變化。

過去三年中，全球一直處於罕見的長周期反聖嬰現象，印尼附近的熱帶西太平洋海域匯聚熱量。到今年春天，海下熱量開始向東傳播，穿過太平洋並到達地表，也就是聖嬰現象的開端。現在整個熱帶太平洋表面都是溫暖海水，特別是大洋盆地；加拿大 的高緯地區及北大西洋的洋流卻因此受阻。

這使得大西洋西北部比正常情況更冷，大西洋東北部則比平常更暖。加拿大出現創紀錄的野火，而美國東海岸和西大西洋則溫度下滑。在熱帶大西洋南部的主要發展區域(非洲和加勒比海之間)海面溫度非常高，已經到達9月颶風高峰期的預期水準。

海洋表面溫度達到高點還有其他原因，最明顯的就是溫室效應。雖然溫室效應不是最近海洋高溫 的直接成因，但是重要背景因素：自1900年代初，海洋溫度升高約華氏2度。若將史上最強的1982年聖嬰現象的6月海洋溫度與今年6月比較，會發現今年全球海洋遠比以前暖和。

造成今年的高溫還有兩個意料之外的因素。首先，空氣污染其實會減少照射到地球表面的陽光量，幫助降溫。但「清潔空氣法案」實施數十年後，北大西洋污染減少，反而意味著海洋變暖。