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熱浪襲南部 雷暴雨多州停電 野火威脅升高

記者顏伶如／綜合報導
強風熱浪襲路州，一棵大樹被暴風雨吹倒。（美聯社）
強風熱浪襲路州，一棵大樹被暴風雨吹倒。（美聯社）

6月18日是美國父親節，但南部多州遭熱浪侵襲。許多地區因為溫度飆破華氏100度而出現高溫警報，熱浪引發雷暴雨導致奧克拉荷馬州到密西西比州一帶停電，亞利桑納州到新墨西哥州之間則由於風勢強勁，野火威脅隨之升高。

國家氣象局阿肯色州斯克蘭頓(Scranton)18日清晨疑似遭受龍捲風侵襲，雞舍受損，樹木倒塌壓在民宅上。第一時間並沒有傷亡消息傳出。

氣象專家表示，從德州南部到絕大多數墨西哥灣沿岸地區，具有危險、可能破紀錄的高溫估計將持續到本周中期。下密西西比河谷(Lower Mississippi Valley)地區將因為風暴而產生具有摧毀力的強風、冰雹，甚至可能出現龍捲風。

國家氣象局休士頓辦公室稍早在推特發文寫道：「父親節如有戶外活動的打算，不要忘了遵守高溫期間的安全準則。要經常休息，補充水分，絕對不要把人或寵物留在車裡」。

強風與暴雨在17日導致大規模斷電之後，路易斯安納州州長愛德華茲(John Bel Edwards)宣布路州北部、中部進入緊急狀態。電力使用追蹤網站Poweroutage.us統計，18日當天，德州、奧克拉荷馬州、路易斯安納州、阿肯色州、密西西比州等地累計超過45萬人無電可用。

強風暴雨導致路州斷電，兒童們難耐高溫，在院子裡的充氣泳池戲水。（美聯社）
強風暴雨導致路州斷電，兒童們難耐高溫，在院子裡的充氣泳池戲水。（美聯社）

佛羅里達州18日特別針對佛羅里達礁島群(Florida Keys)發布高溫公告(heat advisory)。氣象專家說，結合高溫與相對濕度計算得出的熱度指數(heat index)，在拉戈礁(Key Largo)、馬拉松( Marathon)、西礁島(Key West)等地可能上看華氏108度(攝氏42度)至華氏112度(攝氏45度)之間。

氣象單位警告，如此氣候條件讓民眾從事戶外活動時、停留在沒有空調的環境當中時，發生熱傷害(heat illness)的風險提高。

在西南部亞利桑納州、新墨西哥州已有多數山林大火，消防人員正設法搶救。氣象人員說，超過華氏100度的高溫加上強風，未來幾天可能出現容易引發野火的天候。

高溫 新墨西哥州 奧克拉荷馬州

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