大學主修科技激增 偏鄉學生「數位落差」跟不上

白宮日前宣布「全民上網」倡議，以「縮小數位落差」；但對偏鄉學生來說，是科技教育不足。（Getty Images）

根據全國學生結算所研究中心(NSCRC)的數據，2018年至2022年間，主修「電腦與資訊科學暨資訊服務」的大學生增加23%，從42萬3315人增加至51萬8844人，大學主修科技專業的人數激增，然而偏鄉地區學生卻在這一方面落後，如今偏鄉正面臨數位落差(digital divide)及教育 機會問題。

全國教育統計中心(NCES)的數據顯示，2019年約76%的偏鄉學生能在家使用固網寬頻網路，比率低於城鎮學生的79%，城市學生的80%，以及城郊地區的87%。

白宮 14日宣布「全民上網」(Online for All)倡議，將與300多個全國和社區組織合作，旨在「縮小數位落差」。

然而，對於大多數偏鄉學生來說，更緊迫的問題是他們沒有與都市地區同等的科技教育機會。

城市與郊區的許多學校有編碼課程或機器人技術學程，但「偏鄉技術基金」(Rural Technology Fund)主任桑德斯 (Chris Sanders)回顧他早年在肯塔基州偏遠地區的學習歷程，發現很少有接觸電腦科學的機會，「仍然有許多偏鄉學校沒有電腦課，有的話可能是教授打字或操作Microsoft Office，學生可能已自行學會這些技能。」

而數位落差問題甚至一路跟隨學生到高中之後，偏鄉學生上大學的可能性原本就已經低於其他人口，2021年僅21.1%的偏鄉人口獲得大學學位，非偏鄉地區獲得大學學位的比率為35.7%。若偏鄉學生能夠上大學，他們追求或堅持科技專業的可能性也比其他群體低。

桑德斯表示他知道許多偏鄉學生一開始主修科技領域，但卻在第一年後輟學或改變主修專業，「這是因為他們被來自都市或郊區的同學遠遠超越。」