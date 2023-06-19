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缺人是假象？工時大減 恐爆裁員潮

編譯尤寶琪／綜合18日電
徵人廣告看似多，但工時卻在縮短，學者預估這是裁員潮爆發前的預兆。（Getty Images）
徵人廣告看似多，但工時卻在縮短，學者預估這是裁員潮爆發前的預兆。（Getty Images）

華爾街日報(WSJ)報導，近期看似企業都在徵人，但向來是衡量經濟成長表現之一的工作時長，卻開始放緩，讓外界擔憂恐怕雇主們已在為經濟衰退預作準備。

根據勞工部數據，上月私人企業員工每周平均工作時長減少到34.3小時，低於2019年平均水平，也低於2021年1月的每周35小時平均工時最高峰。野村證券(Nomura Securities)資深美國經濟學者雨宮愛知(Aichi Amemiya)指出：「工時減少，在過去一直都是將裁員潮爆發前的可靠預兆。」

不過，在疫情這個罕見因素的影響下，這次經濟衰退信號可能只是虛驚一場，因為雇主鮮少在減少工作時長的同時，還在增加雇用員工的數量。根據勞工部數據，5月就業人數增加33萬9000人，今年至今共增加近160萬人；4月裁員人數，則是比2019年每月平均減少近13%。

隨著疫情結束，企業終於可以為長期空缺的職位填補員工，讓超時工作的員工恢復正常工作量。相對較依賴兼職員工的酒店、餐廳和商店等服務業，每周工時較疫情高峰期下降約5%，而因整體經濟下滑導致的工時減少也才僅2%。

同時，員工也選擇減少工作時數，很可能是因為員工選擇改變工作與生活的優先順序。5月工廠員工平均加班時數為3.6小時，低於2022年5月的4.1個小時。

根據聖路易華盛頓大學(Washington University)教授申永碩(Yongseok Shin，音譯)的研究，反映出受訪者和其他家庭成員的實際工作時數；研究顯示，疫情遠距離工作讓員工能更準時甚至是提前下班，促使民眾改變工作與生活的優先順序，讓美國員工開始有意識地減少工作時數。

疫情 勞工部 裁員

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