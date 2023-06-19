缺乏軟技巧 應屆畢業生「疫外」難用

今年的畢業生因疫情關係未能習得進入職場的各式技巧。（Getty Images）

今年畢業生進入職場，雇主發現很多叫人傻眼的事，這些職場新鮮人連如何適當發送電子郵件、與老闆交談溝通、參加晚餐派對，到穿著合宜得體，都得要教；外界認為應是2020年春季大學校園因新冠疫情 而關門所致。

華爾街 日報報導，今年畢業生會計或寫程式方面或許很強，但許多俗稱的「軟技巧」都不會。很多人2020年春季剛讀大一，學校就因新冠疫情而關閉，他們剩下來的三年有部分是以虛擬模式度過，比如實習以虛擬及到場進行、上課也遠端；一些在過去經由就業 潛移默化、師傅及校園實習學懂的一些軟技巧，他們並沒學到。

這些畢業生由搭電梯閒話交談，到展示會的技巧，幾乎一切都有瑕疵，各公司、大學及人事主管正在設想辦法，訓練新聘人員，給他們明確的建議。幸好他們都盡數吸收。

最近畢業的喬絲琳‧歐多姆(Joslynn Odom)大三那一年結束，參加第一次混合式實習，結果發現本人到場工作累得快虛脫，原因在穿著專業服裝，不時得保持精力充沛。這件事讓她解到自己有必要精進溝通及培養人際技巧。

她的母校俄亥俄邁阿密大學(Miami University)此後幫忙，安排訓練計畫。就在畢業前，她參加正式晚宴，學習追隨更資深領導人，在他們引領下吃晚餐，按他們的步調吃飯，聊中性話題，避免詢問個人問題。

歐多姆表示，學懂之後，自己自信增加不少。

23歲的羅培茲-古德耶爾(William Lopez-Gudiel)去年在華納兄弟探索頻道公司(Warner Bros. Discovery)當實習生，他發現辦公室文化展示課程格外受用，並了解新冠疫情可能限制了他，沒吸收到本該由以往工作經驗得取的軟技巧。現在他已在華納兄弟擔任全職的軟體開發師。