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眾院共和黨擬再減翌年度預算 民主黨：政府關門風險上升

編譯陳韻涵／綜合17日電

眾院撥款委員會本周開始討論翌年度預算，國會強硬派共和黨人尋求再削減預算，民主黨警告政府關門的風險升高。

美聯社報導，眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)試圖平息共和黨強硬派近期的倒戈事件之際，部分民主黨人示警，未來立法困難重重。

共和黨人上周就槍枝議題與民主黨籍聯邦眾議員的謝安達(Adam Schiff)的譴責案舉行投票，雖然沒有過關，但謝安達身為前總統川普最高調的批評者之一，卻獲得約20位共和黨議員的支持；本周接續登場的是，共和黨領導階層發布的一項聲明，計畫再削減撥款法案的經費。

麥卡錫表示，他上月與白宮磋商舉債上限數字，「但總是可以減少開支」。

眾院撥款委員會(House Appropriations Committee)主席、德州共和黨眾議員格蘭傑(Kay Granger)表示，將把「非國防開支」限制在2022年的預算標準，指麥卡錫與白宮的協商「確立上限，而非下限」。

麥卡錫的批評者，以及反對債務上限法案的共和黨人樂見這項聲明，認為如此一來可避免過多的開支。

不過，民主黨內立刻出現反對聲浪，認為試圖規避債限協議的上限，可能形成參院和白宮的對峙僵局，甚至讓資金於秋季到期時，提升政府關門的可能性。

眾院撥款委員會的民主黨高階成員、康乃狄克州民主黨眾議員迪勞洛(Rosa DeLauro)說：「這是政府停擺的前奏，他們正在策畫這件事。」

國會議員解除聯邦違約後不久，華府再次出現可能影響經濟的危急局勢。

鑑觀歷史，聯邦政府部門部分停擺的現象漸趨普遍，川普要求撥款興築美墨邊牆那次停擺最久。

眾院目前由共和黨掌控，爭取連任的拜登總統和部分保守派人士目前對政府停擺可能造成的危害輕描淡寫，但這場預算爭執顯然會愈吵愈激烈。

民主黨譴責共和黨眾議員背信，眾院多數黨領袖侯耶爾(Steny Hoyer，馬里蘭州)說：「如果我們(民主黨人)知道你們(共和黨人)要以2022年的數據為標準，你們認為我們有人會妥協嗎？這是什麼協議？你們有尊重自己嗎？」

佛羅里達州聯邦眾議員舒茲(Debbie Wasserman Schultz，民主黨)則表示，「你們早就知道那並非舉債上限，以往那是我們的起點，接著再從達成協議的數字開始磋商。」

共和黨 民主黨 眾院

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