通膨+租金漲+疫情資源減少 「迫遷令」申請比疫前高出50%

通膨上漲加上補貼減少，許多弱勢家庭付不出房租，許多城市房東申請迫遷令的案件，比疫前高出50%以上。(Getty Images)

新冠疫情 趨緩後，由於租金 行情上漲及平價住房長期處於供不應求狀況，房東對低收入 房客再度祭出迫遷令；大部分低收入租屋者再也無法依靠疫情期間資源留住住房。普林斯頓大學「迫遷實驗室」(Eviction Lab)追蹤30幾個城市與10個州的申請，數據顯示部分城市的迫遷令申請比疫情前的平均水準高出50%以上。

疫情雖已過去，許多人的生活仍難以回歸正常，沒有穩定的工作或薪資，以致負擔不起上漲的租金與其他生活開銷，流落街頭的人數愈來愈多。

數據顯示此一趨勢從去年即已開始，Eviction Lab發現在其追蹤的幾個地區所提交之迫遷令接近97萬件，與2021年相比增長78.6%，到了12月，迫遷令申請幾乎已回復至疫情前的水平。房東每年提出約360萬件迫遷令申請。

與此同時，房地產公司Zillow的數據顯示，全國的租金比前一年上漲約5%，比2019年高30.5%。

不少失去住所的房客無處可去，「全美低收入者住房聯盟」(National Low Income Housing Coalition)估計全國的平價住房不足730萬套。

聯邦政府和多州與地方政府在疫情期間發布的暫緩驅逐令現在多已終止，聯邦的「緊急租金援助計畫」(Emergency Rental Assistance Program)也已經支出或分配完畢。

Eviction Lab的研究專家格拉布斯-多諾萬(Daniel Grubbs-Donovan)指出：「保護措施已經結束，聯邦暫緩驅逐令很顯然已經結束，緊急租金援助資金在多數地區已經用罄。在全國，由於租金在疫情間劇烈增長，加上通膨與其他疫情間相關的財政困難，低收入房客的處境甚至比疫情前還糟。」

麻州民主黨籍聯邦眾議員阿雅娜·普瑞斯利(Ayanna Pressley)表示：「迫遷令案件增長至疫情前水平是一記警鐘，提醒我們各層級的政府需要採取行動，讓民眾能安全居住。」她敦促國會通過法案打擊非法迫遷，資助針對房客的合法協助，並將迫遷令排除在信用報告外。