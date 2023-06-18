國債總額首破32兆 眾院本周討論新一輪預算案 開支再掀戰

國債已於16日突破32兆元大關，圖為5月25日曼哈頓中城陳列的國債鐘，顯示當時的國債為31.45兆元。(美聯社)

國債 總額16日超過32兆元，為史上首度；隨著華府加緊準備另次政壇鬥爭，辯論聯邦開支，凸顯國家未來財政發展，不會太安無事。

紐約時報報導，國會6月同意擱置國家法定債限，結束與白宮一個月的對峙。

財政部16日發布國債超過32兆元的里程碑式報告。

國債來到32兆元，比起新冠疫情前的預測要提早九年，反映為了解決疫情的衝擊，國家花了幾兆元，同時經濟成長長期疲軟。

共和黨與民主黨均表示為國債憂心，但對解決助長國債最大的動力，如社會安全金及聯邦醫療保險 (Medicare)，沒一黨表示有這個興趣碰觸討論，都避而不談。

國會預算 處(CBO)表示，兩黨最近達成擱置債限兩年協議，條件是基本上凍結某些按預測明年會成長的開支，以及限制2025年開支成長在1%，讓聯邦未來十年開支減少1兆5000億元。

但即使加計新通過的減支法案，2030年底以前國債還是一路奔往超過50兆元。

穆迪分析(Moody's Analytics)機構首席經濟學者贊迪(Mark Zandi)表示，5月債限對峙時，國會議員提出的減支，並無法解決社會安全網等施政的成本。避免國家倒債雖躲過眼下危機，但他表示，國債不斷膨脹這個問題，長期下來還是要解決。

眾院共和黨本周開始考慮新一輪包括減稅的預算法案。法案打算擴大給個別納稅人的教育扣除額，還有給一些企業賦稅優惠，旨在提倡投資，但節制能源稅抵稅額。

觀察團體「負責任的聯邦預算委員會」(Committee for a Responsible Federal Budget)估計，擬案可在10年節省800億元開支，假如其做法變為常設，能減支1兆1000億元。