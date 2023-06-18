美國醫學會新政策：只憑BMI不足以衡量健康 應多方評估

美國醫學會提醒醫師，不要只靠身體質量指數判斷體重與健康，鼓勵進行全面評估。(路透)

身體質量指數 (BMI)長久以來是衡量肥胖 程度的標準，但美國規模最大的醫師組織之一「美國醫學 會」(AMA)日前採行新政策，鼓勵醫師不要只靠身體質量指數判斷體重與健康，因為數據恐有誤導之虞。

參與新政策擬訂的東維吉尼亞醫學院(Eastern Virginia Medical School)專家辛西亞‧羅米洛(Cynthia Romero)指出：「這是頗大的改變。」她說：「如今我們在照顧病患時，真的要更加小心，要以更全面的角度來看待問題。」

專門研究肥胖症的華盛頓大學醫學系助理教授哈根(Scott Hagan)表示，過去的醫療模式為，對於身體質量指數超過某個特定標準的民眾，醫師會鼓勵應該減肥，卻未考慮減肥可能會有哪些代價，新政策則為脫離舊制邁開第一步。

「美國醫學會」是擁有高度影響力的醫學組織，但最新公布政策只是對醫師的建議，並沒有強制要求遵守。

根據「美國醫學會」新政策，除了身體質量指數之外，醫師同時可以了解病患內臟脂肪(visceral fat)、身體肥胖指數(BAI)、脂肪比例、骨頭與肌肉狀況、基因與新陳代謝等條件，包括血糖、甲狀腺檢查結果是否正常等。

身體質量指數計算公式是體重(公斤)除以身高(公尺) 的平方，但長期以來這套公式引發爭議，某些批評者認為用來衡量健康有失精準，因為有著許多肌肉、極少脂肪的人，計算得出的身體質量指數可能與患有肥胖症的人一樣；計算公式基於非西語裔白人世代，不適合套用於廣大群眾身上。

哈根說，拿BMI衡量健康狀況，是一個很糟糕的標準。他說，BMI偏高者的健康狀況有可能非常良好。