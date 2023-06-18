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研究：睪丸激素療法對心臟病患安全 但不能當抗老補藥

記者張聲肇／綜合報導
克利夫蘭診所醫學中心心臟病醫師倪森領導的研究發現，睪丸激素療法對心臟病患者很安全， 但不能拿來當作「抗老補藥」，性腺機能減退的人不能隨便使用。(克利夫蘭診所臉書)
克利夫蘭診所醫學中心心臟病醫師倪森領導的研究發現，睪丸激素療法對心臟病患者很安全， 但不能拿來當作「抗老補藥」，性腺機能減退的人不能隨便使用。(克利夫蘭診所臉書)

最新研究指出，睪丸激素療法對心臟病患者很安全， 但不能拿來當作「抗老補藥」，性腺機能減退的人不能隨便使用。

刊載於16日出版的新英格蘭醫學期刊研究報告說，心臟病和中風患者，使用睪丸激素膏的風險和使用安慰劑的人不相上下。

報告撰寫人、克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)醫學中心心臟病醫師倪森(Steven Nissen)說，研究結果顯示，睪酮膏對沒有心血管問題，但性激素分泌不足的人也很安全，不過，不是安全就可使用。

倪森強調，本研究只證實對「很特殊的某一群體」，醫生可以放心地開具睪丸激素藥，但「不能開給邁入衰老的男人，當作抗老補藥廣泛使用。」

研究人員在美國316個地方，將5000名45到80歲的男性隨機分為兩組，一組每天搽睪丸激素藥膏，另一組則使用安慰劑藥膏，觀察22個月後的情況。結果，激素藥組有182人出現「重大心臟事故」，安慰劑組則有190人。但搽真藥膏組出現例如心房顫動、腎臟受傷和血管堵塞的比率較高。

舊金山加州大學心臟病醫師貝克(Alan Baik)說，睪丸激素療法對性腺機能衰退男性的心血管會有何影響，大家所知有限，這項大型研究增進了大家對這方面的瞭解。

不過，他希望看到進一步研究，觀察睪酮療法對性腺機能衰退的男性，實際上能減輕多少心血管疾病的風險因子，因為這種人似乎更容易有高血壓、糖尿病等問題。

倪森說，很多年邁或性機能不強的男人，都想「重振雄風」，恢復18歲時的性機能，這種人不能隨便使用睪酮膏，經常健身的男性和運動員也不應使用，因為誤用的風險很高，還是小心謹慎為妙。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)2015年規定，睪酮產品製造商須釐清產品對心臟病及中風的風險，因此各大藥廠贊助這次研究。

心臟病 中風 醫學

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