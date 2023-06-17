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不滿同工不同酬、送貨車沒空調…UPS工會成員醞釀8月起罷工

編譯周芳苑／綜合16日電
新的工作合約若未達協議，UPS工會同意34萬遞送員可以罷工，屆時將衝擊供應鏈和送貨服務。(美聯社)
新的工作合約若未達協議，UPS工會同意34萬遞送員可以罷工，屆時將衝擊供應鏈和送貨服務。(美聯社)

國際快遞業者「優比速」(UPS)員工工會16日以壓倒性多數投票通過罷工計劃，如果UPS與職業駕駛為主的全國性工會Teamsters無法在下個月合約到期前達成協議，優比速可能從8月1日起罷工，屆時將嚴重衝擊供應鏈及消費貨品的遞送。

UPS員工對目前合約深感憤怒，合約將工人分成兩個等級，有不同工資、工時和福利，工會希望取消差別。工會也希望改善駕駛員安全；送貨卡車沒有空調的問題最惱人，被認為是造成一名司機死亡及其他人住院的原因。

UPS稱，其物流規模相當於全美國內生產總值(GDP)的6%，罷工將產生重大影響。

工會稱，97%工會成員投票支持授權罷工，以便在和資方談判時握有更大籌碼；工會領袖奧布萊恩(Sean O'Brien)說，工會成員準備保留他們最大的勞力籌碼，以確保UPS資方以行動回應。

經談判，工會與UPS管理階層宣稱達成暫時協議，將為更多卡車裝配空調，UPS預訂為明年1月1日起採購的美國小型送貨車輛將加裝空調；此外，一旦新合約批准後還將有其他提升貨車品質的措施。UPS說，該公司在美國95%現有送貨車隊將改善。

Teamsters發言人丹尼斯(Kara Deniz)說，4月展開談判以來勞資已達成20多項暫時協議，既有合約將在7月31日到期。

根據全球運貨及運籌公司Pitney Bowes，UPS一天約運送2500萬個包裹，是全美郵件數量的四分之一，約比疫情爆發初期的運送量多1000萬個。

UPS獲利自2020年疫情爆發起便一路攀升，過去兩年獲利是疫情前的將近三倍。

科技業者蘋果(Apple)、連鎖咖啡店星巴克(Starbucks)、家用雜貨食品業者Trader Joe's、甚至洛杉磯一家俱樂部的脫衣舞孃都有勢力龐大的勞工組織運動，Teamsters也打算組織亞馬遜(Amazon)的工人；此外，聯合汽車工人協會(United Auto Workers)總裁16日提出歷來最強警告，9月合約到期時將準備對底特律三大車廠罷工。

罷工 疫情 投票

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