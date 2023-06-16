德國新天鵝堡2名女遊客反抗性騷 遭美籍男拋遭深谷 1死1傷

德國南部觀光勝地新天鵝堡的瑪莉安橋附近，一名美籍男子將兩名女性遊客拋入深谷，造成一死一重傷。(美聯社)

德國 第二電視台(ZDF)15日引述檢方說法報導，南部觀光 勝地新天鵝堡(Neuschwanstein Castle)附近有兩名女性遊客遭到一名男子攻擊，其中一名女子送醫後不治。據當地媒體報導，兩名女子疑遭性騷擾 反抗，被對方施暴拋下深谷。

第二電視台引述坎普頓(Kempten)的檢方發言人報導，其中的21歲女子14日晚間送醫後不治，她的22歲女性旅伴受傷，目前還在醫院。

根據德國之聲(DW)報導，巴伐利亞邦警方表示，兇手是一名30歲的美國籍男子，他行凶後逃離現場，後來遭到逮捕，目前遭警方拘押。嫌犯可能涉及謀殺、企圖謀殺、性侵等罪名。

根據德國日報「畫報」(Bild)報導，這兩名女子14日在可以欣賞聞名世界的新天鵝堡風景的瑪莉安橋(Marienbrücke Bridge)旁小徑上碰到這名男子。男子先騷擾其中一名21歲的女性，同行的22歲女性出手制止，卻被男子掐頸施暴，並從陡峭山壁拋下深谷；男子隨後也21歲女子推下深谷；女子被摔落約50公尺深處，救援的直升機雖緊急將她送醫，但仍傷重不治。

兩名受害女子被送醫急救，但坎普頓檢方表示，當中的21歲女子晚間不治。另一名女子傷勢嚴重，目前還在醫院治療。當局沒有透露兩名女性遊客的國籍。

新天鵝堡是德國最受歡迎的旅遊景點之一，於阿爾卑斯山下，每年吸引約140萬遊客，夏季平均每天約有6000遊客；附近的瑪莉安橋是熱門觀光點，可眺望新天鵝堡和周圍的群山。