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旅遊、上餐館…退休族砸錢玩樂 年輕人縮衣節食

記者顏伶如／綜合報導
調查顯示，嬰兒潮世代退休族花錢搭郵輪、旅遊、上餐館毫不手軟，年輕人則縮衣節食。(歐新社)
調查顯示，嬰兒潮世代退休族花錢搭郵輪、旅遊、上餐館毫不手軟，年輕人則縮衣節食。(歐新社)

銀行智庫「美國銀行研究所」(Bank of America Institute)報告指出，不同世代之間消費模式呈現越來越明顯差異，退休族花錢搭郵輪、旅遊、上餐館毫不手軟，年輕人則縮衣節食；若經濟衰退，則此趨勢將進一步擴大。

華盛頓郵報報導，美國銀行根據帳戶持有人消費習慣的研究顯示，上班族年輕人與退休族之間，有明顯對比。年齡59至77歲之間嬰兒潮世代以及78至95歲之間傳統主義者世代不管收入高低，花錢都遠遠超過年輕族群，退休族尤其捨得為旅遊、住酒店花錢。

「美國銀行研究所」資深經濟學者丁斯利(David Tinsley)說，不同世代之間消費模式出現明顯對比，其中一個原因在於新冠疫情過後的花錢習慣改變，年長者在疫情期間染疫風險相對較高，因此可能一直忍到現在，才開始出門旅遊。

丁斯利說，年長者在旅遊及休閒娛樂方面的消費大幅回升，可能反映出一種終於可以放鬆的心情，好好補償疫情期間無法享受的活動。他指出，60歲、70歲及80歲族群的消費者，在郵輪方面的消費都有大幅增加。

相較之下，信用卡數據顯示，年輕人對機票、飯店的花費，今年4月較一年前同期減少約5%，退休族在這些項目的消費則增加。

年長者消費增加的原因還包括社安金今年調升8.7%。研究人員指出，年長者房屋開銷成本相對較低，也是退休族現在捨得花錢休閒旅遊的原因，許多人擁有房屋，而且房貸鎖定在低利率。

丁斯利說，對比之下，年輕人可能還是租屋族，經常要為了家庭或工作搬家，因此必須考率衡量房屋開銷。

丁斯利指出，即使年齡在46至58歲之間的X世代，雖然以往較捨得花錢的消費習慣與嬰兒潮世代接近，但如今卻變得較像千禧世代或28歲以下Z世代一樣不敢花錢，由此可見正在工作與已退休者之間普遍存在著花錢模式差異。

退休 疫情 郵輪

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