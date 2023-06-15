我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷貧富差 最富8個家庭財富是底層50萬家庭的6倍

聯準會暫停升息 房貸利率將持穩 卡債族短期不會減壓

Fed暫不升息 預計今年再升2次 鮑爾：7月是否升息未定

財經新聞組／綜合報導
儘管聯準會主席鮑爾14日說7月會議是否升息仍屬未定，但市場已預期升息一碼。(路透)
儘管聯準會主席鮑爾14日說7月會議是否升息仍屬未定，但市場已預期升息一碼。(路透)

在評估前10次升息影響後，聯準會(Fed)14日決定不再連續第11次升息；但聯邦公開市場委員會(FOMC)同時預計年底前還會兩次升息一碼。

Fed主席鮑爾在會後記者會中指出，「我們已將政策利率調升五個百分點，並繼續快速減持證券。我們已經盡可能面面俱到，但緊縮政策的全部影響尚未顯現」。

Fed官員們表示，將再用六周時間來觀察政策影響，因為Fed還在與通膨鬥爭，而這一鬥爭最近顯示出一些有希望但參差不齊的跡象。這將會影響Fed是否將關鍵借貸利率維持在5%-5.25%的目標範圍內。

會後聲明指出，「這次會議保持目標區間不變，使委員會能夠評估更多訊息及其對貨幣政策的影響。」Fed下次會議將於7月25日至26日召開。

市場普遍預計Fed這次會議將「跳過」(skip)升息；官員們認為這個詞比「暫停」(pause)適合，以代表保持利率不變的長期規畫。

Fed官員表示可能需要對做法進行一些改變之後，人們大多預期繼續升息。這主要受FOMC個別成員對長遠利率預期的「點陣圖」影響。這些點明顯向上移動，將基金利率的預期中值推高至2023年底的5.6%。如果委員會以一碼的幅度移動，這將代表在今年剩下的四次會議還要再升息兩次。美國商銀在會後發表報告表示，預計Fed將在7月和9月採取升息行動。

在記者會上，鮑爾表示，FOMC尚未就7月是否再度升息做出決定。

FOMC成員一致批准了利率不變的決定，但成員之間仍存在相當大的分歧。

成員們還調升對未來幾年的預測，目前預計2024年和2025年的聯邦基金利率分別為4.6%和3.4%。高於3月經濟預測摘要更新時分別預測的4.3%和3.1%。

不過，未來數據確實暗示Fed將開始降息。如果今年前景保持不變，2024年將年降息整整一個百分點。聯邦基金利率的長期預期維持在2.5%。

儘管聯準會主席鮑爾14日說7月會議是否升息仍屬未定，但市場已預期升息一碼。(路透...
儘管聯準會主席鮑爾14日說7月會議是否升息仍屬未定，但市場已預期升息一碼。(路透)

利率 升息 鮑爾

上一則

42%執行長認為AI在5到10年摧毀人類 學者：驚心的預測

下一則

司法部長加蘭德挺特檢起訴川普 強調「司法獨立」

延伸閱讀

市場預期7月Fed會再升息 幾乎放棄押注今年將降息

市場預期7月Fed會再升息 幾乎放棄押注今年將降息
Fed決策和鮑爾記者會說了什麼？五大重點一次看

Fed決策和鮑爾記者會說了什麼？五大重點一次看
Fed暫停升息 今年可能再升2碼？道指翻黑 一度跌370點

Fed暫停升息 今年可能再升2碼？道指翻黑 一度跌370點
Fed頭頭原來是「死頭」 鮑爾利率決策會前聽演唱會紓壓

Fed頭頭原來是「死頭」 鮑爾利率決策會前聽演唱會紓壓

熱門新聞

王璋（音譯）即使擁有接近滿分的SAT成績，但仍被幾個頂尖大學拒絕，他認為有歧視亞裔之嫌。(截圖自Fox News電視畫面)

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

2023-06-09 05:34
中國科學院武漢病毒研究所。（路透資料照片）

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

2023-06-11 10:45
局部塗抹而治療勃起障礙的凝膠Eroxon已獲FDA批准上市。（取材自FDA）

可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

2023-06-14 14:36
加拿大南部魁北克省發生山林野火，濃煙瀰漫導致美東空氣品質嚴重惡化。紐約曼哈頓被霧霾籠罩，行人再度戴上口罩，彷彿回到疫情時期。（美聯社）

濃煙何時消散？預報：更嚴重的下一波8日來襲

2023-06-08 09:17
解放軍對台鉗形封控。(製表／洪哲政)

解放軍攻台「鉗形戰術」現形 台日分別公布情資

2023-06-11 16:40
5月1日凌晨零時許，拉斯維加斯都會警察局警員的隨身錄影機攝下一道綠色光束(圓圈所示)從天而降。(翻攝自Fox新聞)

賭城疑出現幽浮 目擊者發誓：後院見到8呎外星人 100%不是人類

2023-06-11 02:26

超人氣

更多 >
密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它
買這六用品 一元店比好市多划算

買這六用品 一元店比好市多划算
快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人
66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了

66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了
不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500

不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500