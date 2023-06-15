Fed暫不升息 預計今年再升2次 鮑爾：7月是否升息未定

儘管聯準會主席鮑爾14日說7月會議是否升息仍屬未定，但市場已預期升息一碼。(路透)

在評估前10次升息 影響後，聯準會(Fed)14日決定不再連續第11次升息；但聯邦公開市場委員會(FOMC)同時預計年底前還會兩次升息一碼。

Fed主席鮑爾 在會後記者會中指出，「我們已將政策利率 調升五個百分點，並繼續快速減持證券。我們已經盡可能面面俱到，但緊縮政策的全部影響尚未顯現」。

Fed官員們表示，將再用六周時間來觀察政策影響，因為Fed還在與通膨鬥爭，而這一鬥爭最近顯示出一些有希望但參差不齊的跡象。這將會影響Fed是否將關鍵借貸利率維持在5%-5.25%的目標範圍內。

會後聲明指出，「這次會議保持目標區間不變，使委員會能夠評估更多訊息及其對貨幣政策的影響。」Fed下次會議將於7月25日至26日召開。

市場普遍預計Fed這次會議將「跳過」(skip)升息；官員們認為這個詞比「暫停」(pause)適合，以代表保持利率不變的長期規畫。

Fed官員表示可能需要對做法進行一些改變之後，人們大多預期繼續升息。這主要受FOMC個別成員對長遠利率預期的「點陣圖」影響。這些點明顯向上移動，將基金利率的預期中值推高至2023年底的5.6%。如果委員會以一碼的幅度移動，這將代表在今年剩下的四次會議還要再升息兩次。美國商銀在會後發表報告表示，預計Fed將在7月和9月採取升息行動。

在記者會上，鮑爾表示，FOMC尚未就7月是否再度升息做出決定。

FOMC成員一致批准了利率不變的決定，但成員之間仍存在相當大的分歧。

成員們還調升對未來幾年的預測，目前預計2024年和2025年的聯邦基金利率分別為4.6%和3.4%。高於3月經濟預測摘要更新時分別預測的4.3%和3.1%。